《盤後部署》恒指上日升幅全數蒸發，中升宜候至２８元吸納

《經濟通通訊社２３日專訊》恒指今日高開３５點，報１９７１３。快手（０１０２４）公

布第一季錄得虧損８﹒７３億人民幣，而去年同期為虧損６２﹒５４億人民幣，優於市場預期，

股價高開３﹒２７％，報５５﹒２５。不過，根據非國際財務報告準則，快手錄得淨利潤

４２００萬人民幣，扭虧為盈。其他藍籌股方面，騰訊（００７００）高開１﹒４７％，報

３４５﹒２元；潤地（０１１０９）高開１﹒４％，報３２﹒７元；龍湖（００９６０）高開

１﹒２４％，報１８元；李寧（０２３３１）高開１﹒９１％，報５０﹒８元。

重磅科技股沒有大幅抽升，恒指早段大部分時間維持窄幅上落，臨近早市尾段跌幅擴至逾

１００點，半日跌１１４點，報１９５６３。芯片股午後沽壓擴大，內房股、內需股同樣受挫，

快手亦受到大市影響，升幅曾收窄至２％。多隻藍籌股報跌，恒指尾段曾跌逾３００點至

１９３６３，上日２２７點升幅全數蒸發。

恒指全日收報１９４３１，跌２４６點或跌１﹒２５％，主板成交８６３﹒８０億元。國企

指數報６６０３，跌９０點或跌１﹒３５％。恒生科技指數報３８５２，跌５１點或跌

１﹒３１％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２４６，跌５０點或跌１﹒５２％，成交３２４６﹒６８

億人民幣；深證成份指數報１１０１２，跌１１４點或跌１﹒０３％，成交１７８５﹒３０億人

民幣。



＊中芯挫逾６％墊底藍籌＊



中國網信辦完成對美光公司的安全審查，認定美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，

影響國家安全，國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。官媒《上海證券報》

引述多位市場人士表示，美光產品被禁售，本土存儲公司將獲得更多發展機會和市場份額。

芯片股日普遍下跌。中芯（００９８１）收市跌６﹒４１％，報１９﹒７元，為表現最差藍

籌股。該股成交約４８５０萬股，涉資９﹒８１億元，盤中高見２１﹒３５元，最低見１９﹒６

元；ＡＳＭＰＴ（００５２２）升０﹒８５％，報６５﹒６元；華虹（０１３４７）跌

４﹒５９％，報２６元。



＊新冠概念股逆市炒上＊



內地傳染病專家鍾南山表示，基於模型預測顯示，內地今年新冠第二波疫情將到達高峰，４

月中旬起峰，５月底會出現一個波峰，感染人數將達到約每周４０００萬人感染，高峰發生在６

月底，將達到每周６５００萬人感染。

新冠概念股逆市炒上，開拓藥業（０９９３９）升６﹒６７％，報４﹒４８元；康希諾

（０６１８５）升４﹒３６％，報３３﹒５元；三葉草生物－Ｂ（０２１９７）升１﹒４５％，

報１﹒４元；先聲藥業（０２０９６）升２﹒０３％，報８﹒５３元；藍籌醫藥股翰森製藥

（０３６９２）升４﹒７２％，報１３﹒７６元。



＊中升持續受制１０及２０天線＊



藍籌股方面，中升（００８８１）今日跌３﹒６５％，報３１﹒７元，該股成交約２２８萬

股，涉資７２８０萬元，盤中高見３３﹒５５元，最低見３１﹒２５元。

在日線圖上，中升由３月中旬開始反彈，惟升到３月３１日高位３８﹒９元後，往後２個交

易日都未能衝破該位，走勢自此反覆下跌。今日呈大陰燭，繼續受制於１０及２０天線，並失守

３月１７日的Ｖ型彈低位３１﹒９元，未來數日繼續下跌的機會頗大。持貨者目前宜盡快離場，

並待回至２８元水平重新部署，該位亦是去年９至１１月橫行密集區的底部，相信有較大支持。

（ｅｒ）

