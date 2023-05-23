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23/05/2023 08:21

【外圍經濟】麥卡錫：與拜登會談富有成效，但尚未達成債限協議

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國共和黨眾議院議長麥卡錫表示，他周一（２２日）和拜登
總統進行了「富有成效」的會談，但尚未達成協議以避免美國陷入災難性債務違約。
　　兩人在白宮磋商了一個多小時。早些時候，財政部長耶倫警告，財政部「很有可能」在６月
初就用完現金，最早可能在６月１日違約。（ｊｆ）

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