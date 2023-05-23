【國際要聞】德國「交通燈總理」表露心聲：支持美國總統拜登連任

《經濟通通訊社２３日專訊》德國「交通燈內閣」總理肖爾茨罕有就美國總統選舉發言，對
民主黨總統拜登表達支持。他周一（２２日）探訪柏林附近一所小學，在回答小學生提問時說：
「現任總統更好，所以我希望他能連任。」
肖爾茨還表示，美國前總統特朗普代表著美國的「大分裂」，因此對德國也沒有好處。他續
稱，拜登多年的從政經驗，意味著他非常清楚「必須做甚麼來防止全球陷入戰爭」。（ｊｆ）
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