【國際要聞】美國共和黨非裔參議員宣布參選總統，特朗普表示歡迎

《經濟通通訊社２３日專訊》美國南卡羅萊納州的共和黨籍非裔聯邦參議員史葛（Ｔｉｍ

Ｓｃｏｔｔ），周一（２２日）宣布參加明年舉行的美國總統選舉。

５７歲的史葛主張擴軍、在南部修建「邊境牆」、凍結毒梟財產、支持製造業，並加強科研

等。他稱今次大選對於美國公眾來說，是成為受害者或勝利者、悲哀或偉大的選擇。

已宣布參選的前總統特朗普在社交媒體發文，對史葛參選表示祝賀，期望雙方合作。

（ｊｆ）

