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即市新聞

23/05/2023 09:25

《異動股》快手高開逾３％，第一季經調整虧轉賺４２００萬人幣

　　《經濟通通訊社２３日專訊》快手（０１０２４）現價升３﹒２７％，報５５﹒２５元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒３９％。該股成交約５９萬股，涉資３２６７萬元。
　　快手公布截至今年３月止第一季錄得虧損８﹒７３億人民幣，而去年同期為虧損６２﹒５４
億人民幣，優於市場預期，每股基本虧損２０分人民幣；以非國際財務報告準則計量，經調整利
潤４２００萬人民幣，而去年同期為虧損３７﹒２２億人民幣，勝預期；經調整ＥＢＩＴＤＡ為
１９﹒９６億人民幣，而去年同期為虧損１５﹒５２億人民幣。
　　期內，收入２５２﹒１７億人民幣，按年增長１９﹒７％；毛利１１７﹒１２億人民幣，增
３３﹒４％；經營虧損６﹒９８億人民幣，而去年同期為虧損５６﹒４３億人民幣。
　
＊擬回購最多４０億元股份＊
　
　　另外，快手公布將不時在公開市場購回公司股份，總金額不超過４０億港元，不得超過於
２０２２年６月１７日已發行股份總數的１０％。
　　現時，恒生指數報１９７１３，升３５點或升０﹒１８％，主板成交１４﹒７９億元。國企
指數報６７２１，升２８點或升０﹒４２％。恒生科技指數報３９２４，升２０點或升
０﹒５４％。
　　即月期指新報１９７０４，升２１點，低水９點。即月國指期貨報６７２２，升９點，平水
。即月科指期貨新報３９３４，升２５點，高水２５點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手（０１０２４）　　　　５５﹒２５元　升３﹒２７％
　　阿里（０９９８８）　　　　８３﹒６０元　　　　無升跌
　　騰訊（００７００）　　　３４５﹒２０元　升１﹒４７％
　　美團（０３６９０）　　　１３２﹒７０元　升０﹒０８％
　　京東集團（０９６１８）　１４１﹒３０元　升０﹒８６％
　　百度（０９８８８）　　　１２４﹒４０元　升０﹒３２％
　　網易（０９９９９）　　　１３９﹒８０元　跌０﹒１４％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１４６﹒４０元　升０﹒９０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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