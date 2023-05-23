《異動股》快手高開逾３％，第一季經調整虧轉賺４２００萬人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》快手（０１０２４）現價升３﹒２７％，報５５﹒２５元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒３９％。該股成交約５９萬股，涉資３２６７萬元。

快手公布截至今年３月止第一季錄得虧損８﹒７３億人民幣，而去年同期為虧損６２﹒５４

億人民幣，優於市場預期，每股基本虧損２０分人民幣；以非國際財務報告準則計量，經調整利

潤４２００萬人民幣，而去年同期為虧損３７﹒２２億人民幣，勝預期；經調整ＥＢＩＴＤＡ為

１９﹒９６億人民幣，而去年同期為虧損１５﹒５２億人民幣。

期內，收入２５２﹒１７億人民幣，按年增長１９﹒７％；毛利１１７﹒１２億人民幣，增

３３﹒４％；經營虧損６﹒９８億人民幣，而去年同期為虧損５６﹒４３億人民幣。



＊擬回購最多４０億元股份＊



另外，快手公布將不時在公開市場購回公司股份，總金額不超過４０億港元，不得超過於

２０２２年６月１７日已發行股份總數的１０％。

現時，恒生指數報１９７１３，升３５點或升０﹒１８％，主板成交１４﹒７９億元。國企

指數報６７２１，升２８點或升０﹒４２％。恒生科技指數報３９２４，升２０點或升

０﹒５４％。

即月期指新報１９７０４，升２１點，低水９點。即月國指期貨報６７２２，升９點，平水

。即月科指期貨新報３９３４，升２５點，高水２５點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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快手（０１０２４） ５５﹒２５元 升３﹒２７％

阿里（０９９８８） ８３﹒６０元 無升跌

騰訊（００７００） ３４５﹒２０元 升１﹒４７％

美團（０３６９０） １３２﹒７０元 升０﹒０８％

京東集團（０９６１８） １４１﹒３０元 升０﹒８６％

百度（０９８８８） １２４﹒４０元 升０﹒３２％

網易（０９９９９） １３９﹒８０元 跌０﹒１４％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １４６﹒４０元 升０﹒９０％

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（ｈｃ）

