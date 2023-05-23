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23/05/2023 12:05

《午市前瞻》大市或在業績期後回落，蔚來僅追落後，理想更宜入手

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恒生指數半日收報１９５６３，跌１１４點或０﹒５８％，主
板成交４０９﹒６４億元。恒生中國企業指數報６６６６，跌２７點或０﹒４１％。恒生科技指
數報３８９３，跌９點或０﹒２５％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３４０元，跌０﹒２元或０﹒０６％，成交２５﹒０１億元；美
團收報１３４﹒７元，升２﹒１元或１﹒５８％，成交１３﹒４９億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
８３﹒４元，跌０﹒２元或０﹒２４％，成交１２﹒６３億元。國指三大成交股份依次為騰訊控
股、快手（０１０２４）及美團；快手收報５６元，升２﹒５元或４﹒６７％，成交１４﹒８８
億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、快手及美團。
　
＊連敬涵：大市短期未會穿底，業績期過後難保＊
　
　　市場憧憬美國債務上限談判重啟，隔晚中概股普遍造好，恒指今早輕微高開３５點後，走勢
繼續反覆。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，上星期恒指失守
１９５００後，本周初重新站穩該位，故即使大市反覆，短期亦未必穿底。但大市一直等待炒作
消息，若繼續如此加上業績期過去，大市有機會尋底。
　
＊比亞迪海外市場值得期待＊
　
　　特斯拉再推優惠促銷，對部分美國庫存的Ｍｏｄｅｌ　３提供超過１３００美元折扣，隔晚
特斯拉股價再飆近５％。本港新能源車股亦延續升勢，蔚來（０９８６６）半日最多升超過６％
，逾一個月以來首度升上５０天線。連敬涵指新能源車板塊昨日已升過一輪，今日動力轉弱，料
難進一步突破，短線追完落後便有機會回落。
　　但他指，中長線而言，新能源車股值得繼續留意，因為近期有更多內地新能源車公司公布海
外發展消息，憧憬海外市場收入增加可以作中長線部署，以比亞迪（０１２１１）為首選；理想
（０２０１５）成功轉虧為盈亦值得留意，目前正消化業績帶動的升幅，處於高位整固，若成功
企穩１０天線約１１３元水平，有機會向上突破１２０元，現價不妨部署。
　　然而，小鵬（０９８６８）及蔚來（０９８６６）業績相對較差，仍有待業績改善進度加快
，短期反彈不宜盲目跟炒。（ｈｃ）

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