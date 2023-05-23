【北水炒Ｄ乜】淨流入５０﹒５３億元，買盈富沽建行

《經濟通通訊社２３日專訊》今日恒指高開３５點，報１９７１３點。最高升９０點報

１９７６９點，最低跌３１４點報１９３６３點。恒指收報１９４３１點，跌２４６點或

１﹒２５％。

北水全日淨流入５０﹒５３億元，上日淨流出２１﹒６２億元。北水淨買入最多的個股依次

是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、快手（０１０２４）；淨賣出最多

的依次是建設銀行（００９３９）、中芯國際（００９８１）、中國海洋石油（００８８３）。

主板成交８６３﹒８億元減少８﹒１％。其中港股通成交２３９﹒３億元，佔總成交

２７﹒７％。

盈富基金跌１﹒２１％報１９﹒６元，北水淨買入２１億元；恒生中國企業跌１﹒５４％報

６６﹒５８元，北水淨買入１０億元；快手升３﹒０８％報５５﹒１５元，北水淨買入２﹒９億

元。

建設銀行跌１﹒１２％報５﹒３元，北水淨賣出３﹒６億元；中芯國際跌６﹒４１％報

１９﹒７元，北水淨賣出１﹒２億元；中國海洋石油跌０﹒７８％報１２﹒８元，北水淨賣出

３６００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） ２０﹒９９

恒生中國企業 （０２８２８） ９﹒９７

快手 （０１０２４） ２﹒９４

美團 （０３６９０） ２﹒２８

騰訊控股 （００７００） １﹒９２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －３﹒６０

中芯國際 （００９８１） －１﹒２３

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒３６

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