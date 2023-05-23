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23/05/2023 09:09

美國第一公民銀行起訴滙豐，為竊商業機密招攬原矽谷銀行員工

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國第一公民銀行收購倒閉的矽谷銀行後，控告滙豐控股
（００００５）為了偷取商業機密，招攬原矽谷銀行的員工。滙豐據稱在一項名為「殖民地計劃
」（Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｃｏｌｏｎｙ）中挖走矽谷銀行數十名員工。滙豐發言人Ｍａｔｔ　
Ｗａｒｄ拒絕置評。
　
＊尋求賠償逾１０億美元＊
　
　　第一公民銀行在加州入稟指控，該行於３月２７日收購矽谷銀行，兩周後，滙豐挖走了矽銀
４２名銀行家，並厚顏地取走和濫用矽谷銀行的機密、專有和商業秘密信息，以便在美國開設針
對初創公司的銀行業務，削弱收購矽谷銀行後第一公民銀行的競爭優勢。第一公民銀行在訴訟中
尋求獲得賠償超過１０億美元（約７８億港元）。　
　　根據訴狀，Ｄａｖｉｄ　Ｓａｂｏｗ跳槽到滙豐之前曾在矽谷銀行的醫療保健和技術銀行業
務任職，他是該計劃的總設計師，目的是掠奪被視為是「矽谷銀行獲利引擎的核心」。訴狀稱，
Ｓａｂｏｗ幫助確認６名需要聘用的美國核心領導人，以及另外３５名矽谷銀行專業人士。
　　根據訴狀，在第一公民銀行不知情的情況下，滙豐３月１３日收購矽谷銀行的英國部門後的
幾天內，Ｓａｂｏｗ就成為了滙豐的高管，他和新僱主立即制定了一項計劃，以獲取矽谷銀行有
關客戶和競爭對手的數據，包括有關其生命科學與技術部門的詳細信息。訴狀稱，Ｓａｂｏｗ以
隱喻稱這個計劃為「殖民地計劃」。
　
＊白銀價格訴訟遭美國法官駁回＊
　
　　至於有投資者入稟控告滙豐和加拿大豐業銀行操縱白銀價格的訴訟，就被美國法官駁回。
（ｃｌ）

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