國泰：３日內公布空服員歧視事件處理結果，官媒促重拳整頓

《經濟通通訊社２３日專訊》早前有網民實名舉報國泰航空（００２９３）有空中服務員涉

嫌歧視非英語乘客，國泰航空（００２９３）昨日發聲明致歉後，仍未平息風波，公司今日在微

博再發道歉聲明，稱高度重視事件，已第一時間聯繫旅客，進一步了解情況，並已暫停有關空中

服務員的飛行任務，即時展開內部調查，且會在３天內公布處理結果。

國泰承諾對於任何有違規章制度，有悖職業操守的不當言行，一經確認，均會嚴肅處理。公

司又感謝社會各界的關注和回饋，會認真查找不足，不斷改善國泰航空的服務品質。



＊《俠客島》：內地遊客乃香港衣食父母＊



該名空服員的錄音檔曝光後，引發大陸網友撻伐，揚言要抵制國泰拒絕搭乘。《人民日報》

海外版旗下《俠客島》亦發表評論指，國泰母公司有英資背景，其公司文化似乎保留了某種崇拜

洋人、看不起內地人的乖戾情緒和莫名優越感，又指內地遊客是香港服務業的衣食父母之一，內

地發展也早已超出一些井底之蛙的眼界。無論從哪個角度，員工歧視說普通話的內地人，都是絕

不應該發生的事。國泰航空不能只是每次道歉，而應重拳整頓，建章立制，從根子上剎停歪風。



＊內地客投訴國泰空服歧視非英語旅客＊



投訴人在小紅書表示，已在香港生活１１年，母語是普通話，說得一口流利英語及粵語。他

以實名舉報，指在周日（２１日）搭乘國泰航空ＣＸ９８７航班，從四川省成都市飛往香港。據

其描述，國泰航空空中服務員在飛機飛行過程中，不間斷使用英語、粵語抱怨乘客包括：「Ｉｆ

ｙｏｕ ｃａｎｎｏｔ ｓｐｅａｋ ｂｌａｎｋｅｔ ｙｏｕ ｃａｎｎｏｔ ｈａｖｅ

ｉｔ」（如果他們不會說毛毯的英文，那他們就不配拿毛毯）、「Ｃａｒｐｅｔ ｉｓ ｏｎ

ｔｈｅ ｆｌｏｏｒ」（地毯是在地上）……又指有乘客嘗試用英語詢問填寫入境卡的方法，但

「得到的也是無比不耐煩的回應」。

投訴人亦稱，有一名老人家，起飛後沒多久，抱著小孩上廁所。空姐在後面，先用粵語廣播

「安全信號燈還未熄滅，請回到座位」（老人離位是不對，沒有遵守安全信號），但之後該名空

姐向同事稱「他們聽不懂人話啦」。（ｃｌ）

