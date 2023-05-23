《再戰明天》英國公布ＣＰＩ，小米小鵬聯想公布業績

《經濟通通訊社２３日專訊》英國公布ＣＰＩ，及小米小鵬聯想公布業績，料為周三（２４
日）市場焦點。
＊新西蘭央行公布議息結果，英倫銀行總裁講話＊
各國重要經濟活動方面，各國重要經濟活動方面，歐洲央行管委會舉行非貨幣政策會議。周
三本港時間１０：００ａｍ，新西蘭央行公布貨幣政策聲明和利率決定。３：１０ｐｍ，澳洲央
行國內市場主管Ｄａｖｉｄ Ｊａｃｏｂｓ在澳洲固收論壇講話。５：３０ｐｍ，英倫銀行總裁
貝利在倫敦法團主辦的活動上發表主旨演講；晚上９：００ｐｍ，貝利在華爾街日報主辦的活動
上講話。
數據方面，周三本港時間２：００ｐｍ，英國公布４月消費者物價指數，月率升幅料由
０﹒８％收窄至０﹒７％，年率升幅料由１０﹒１％收窄至８﹒２％；４月核心消費者物價指數
年率升幅料維持於６﹒２％。本港時間４：００ｐｍ，德國公布５月ＩＦＯ－企業信心指數，料
由９３﹒６降至９３﹒１。本港時間４：３０ｐｍ，英國公布３月房價指數，年率升幅料由
５﹒５％收窄至４﹒５％。
在本港，明日公布業績的公司有：小米（０１８１０）、小鵬汽車（０９８６８）、聯想集
團（００９９２）等。（ｗａ）
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