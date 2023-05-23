《再戰明天》英國公布ＣＰＩ，小米小鵬聯想公布業績

《經濟通通訊社２３日專訊》英國公布ＣＰＩ，及小米小鵬聯想公布業績，料為周三（２４

日）市場焦點。



＊新西蘭央行公布議息結果，英倫銀行總裁講話＊



各國重要經濟活動方面，各國重要經濟活動方面，歐洲央行管委會舉行非貨幣政策會議。周

三本港時間１０：００ａｍ，新西蘭央行公布貨幣政策聲明和利率決定。３：１０ｐｍ，澳洲央

行國內市場主管Ｄａｖｉｄ Ｊａｃｏｂｓ在澳洲固收論壇講話。５：３０ｐｍ，英倫銀行總裁

貝利在倫敦法團主辦的活動上發表主旨演講；晚上９：００ｐｍ，貝利在華爾街日報主辦的活動

上講話。

數據方面，周三本港時間２：００ｐｍ，英國公布４月消費者物價指數，月率升幅料由

０﹒８％收窄至０﹒７％，年率升幅料由１０﹒１％收窄至８﹒２％；４月核心消費者物價指數

年率升幅料維持於６﹒２％。本港時間４：００ｐｍ，德國公布５月ＩＦＯ－企業信心指數，料

由９３﹒６降至９３﹒１。本港時間４：３０ｐｍ，英國公布３月房價指數，年率升幅料由

５﹒５％收窄至４﹒５％。

在本港，明日公布業績的公司有：小米（０１８１０）、小鵬汽車（０９８６８）、聯想集

團（００９９２）等。（ｗａ）

