《小傳日記》ＫｅｅＴａ未上線就先「種草」，連大和都幫手唱好！

《小傳日記》魚缸今日再度挑戰２５０天線失利！今朝開高過２５０天線，但係一番爭持之

後都係企唔穩，最後都係要跌市收場，仲試過要跌３００幾點，大市成交得８００億銀多啲，氣

氛真係麻麻。

不過魚缸有魚缸慘淡，美團（０３６９０）攻港氣勢如虹就相當熱鬧！有內媒報道，

ＫｅｅＴａ噚日新張開幕，有員工就透露，由朝早８點至夜晚８點１２個鐘內，單係旺角至大角

咀嘅落單就已經最少有１５００單，據講係符合美團方面預期，好有可能下個月開始就可以擴展

至旺角以外嘅地方。

大和率先研究ＫｅｅＴａ，同好多記者行家都自己嗌外賣嚟實測ＫｅｅＴａ，用三個外賣

Ａｐｐ買同一碗魚蛋粉，分別用咗８６銀（ＫｅｅＴａ）、９２﹒２銀（Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ）

同９３﹒６銀（Ｆｏｏｄｐａｎｄａ），價錢高低都係因為最低訂單收費唔同，當中ＫｅｅＴａ

係最平嘅。大和就話，ＫｅｅＴａ有價格優勢，估計市場短期會競爭加劇。同時大和又話，

ＫｅｅＴａ做本地市場有望成為美團拓展東南亞市場的「首部曲」。

除咗大和幫手唱好之外，美團一早就三軍未動，「種草」先行！早於噚日ＫｅｅＴａ正式上

線前，外賣員專用Ａｐｐ「ＫｅｅＴａ Ｒｉｄｅｒ」已經有定一堆五星好評，Ａｐｐ

Ｓｔｏｒｅ上面大讚ＫｅｅＴａ Ｒｉｄｅｒ嘅好評堪稱泛濫，主要都係大讚ＫｅｅＴａ福利有

幾好，時間有幾彈性等等。有人統計過，新入職步兵一個月做滿５００張單，加埋所有獎賞，月

入可以有成２００００銀！騎兵一個月最多仲可以有成３５０００銀！就咁睇落就相當吸引，不

過好唔好做就等睇之後有無員工爆料啦。

過兩日就係美團放榜，雖然香港市場利潤最快都要等到８月份中期績先睇到，不過都可以期

待吓過兩日份績會唔會公布呢幾日嘅初步反應係點啦，請請！



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