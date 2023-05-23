  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/05/2023 16:35

《小傳日記》ＫｅｅＴａ未上線就先「種草」，連大和都幫手唱好！

　　《小傳日記》魚缸今日再度挑戰２５０天線失利！今朝開高過２５０天線，但係一番爭持之
後都係企唔穩，最後都係要跌市收場，仲試過要跌３００幾點，大市成交得８００億銀多啲，氣
氛真係麻麻。
　　不過魚缸有魚缸慘淡，美團（０３６９０）攻港氣勢如虹就相當熱鬧！有內媒報道，
ＫｅｅＴａ噚日新張開幕，有員工就透露，由朝早８點至夜晚８點１２個鐘內，單係旺角至大角
咀嘅落單就已經最少有１５００單，據講係符合美團方面預期，好有可能下個月開始就可以擴展
至旺角以外嘅地方。
　　大和率先研究ＫｅｅＴａ，同好多記者行家都自己嗌外賣嚟實測ＫｅｅＴａ，用三個外賣
Ａｐｐ買同一碗魚蛋粉，分別用咗８６銀（ＫｅｅＴａ）、９２﹒２銀（Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ）
同９３﹒６銀（Ｆｏｏｄｐａｎｄａ），價錢高低都係因為最低訂單收費唔同，當中ＫｅｅＴａ
係最平嘅。大和就話，ＫｅｅＴａ有價格優勢，估計市場短期會競爭加劇。同時大和又話，
ＫｅｅＴａ做本地市場有望成為美團拓展東南亞市場的「首部曲」。
　　除咗大和幫手唱好之外，美團一早就三軍未動，「種草」先行！早於噚日ＫｅｅＴａ正式上
線前，外賣員專用Ａｐｐ「ＫｅｅＴａ　Ｒｉｄｅｒ」已經有定一堆五星好評，Ａｐｐ　
Ｓｔｏｒｅ上面大讚ＫｅｅＴａ　Ｒｉｄｅｒ嘅好評堪稱泛濫，主要都係大讚ＫｅｅＴａ福利有
幾好，時間有幾彈性等等。有人統計過，新入職步兵一個月做滿５００張單，加埋所有獎賞，月
入可以有成２００００銀！騎兵一個月最多仲可以有成３５０００銀！就咁睇落就相當吸引，不
過好唔好做就等睇之後有無員工爆料啦。
　　過兩日就係美團放榜，雖然香港市場利潤最快都要等到８月份中期績先睇到，不過都可以期
待吓過兩日份績會唔會公布呢幾日嘅初步反應係點啦，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事23/05/2023
《神州經脈》滬指跌幅逾月大　走資80億七個月多　人民幣續跌
人氣文章財經熱話23/05/2023
快手上市以來首賺錢兼擬回購　大行齊唱好追入要快手？
人氣文章專訪23/05/2023
【專訪】陶冬：華府利息開支壓頂　聯儲減息勢在必行（有片）
人氣文章國際動態23/05/2023
2023年全球智商排名日本奪冠，香港排第四遜於台灣新加坡
人氣文章生財有道23/05/2023
【高息定存】銀行搶短存資金　渣打再上調3及6個月至4.08厘
人氣文章香港要聞23/05/2023
鴨脷洲豪宅凱玥中資發展商債台高築，或陷銀主盤危機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金