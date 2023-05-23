【企業盈喜】金源發展（６７７）料全年除稅前淨溢利升３﹒１８倍

《經濟通通訊社２３日專訊》金源發展國際實業（００６７７）發盈喜，預期截３月底止全

年度將?得除稅前淨溢利約１﹒４３億元，按年升約３１８％。

公司認為，預期期內除稅前淨溢利的增加，主因其香港食米和包裝食品業務有持續的利潤貢

獻，及疫後經濟復甦與業務重組，使越南便利店業務的收入和利潤顯著增長。（ｒｈ）

