【大國博弈】華府對美光被禁嚴重關切，美光料收入產生單位數影響

《經濟通通訊社２３日專訊》中國早前以國家安全為理由禁止採購美國晶片製造商美光的產

品。美國國務院表示嚴重關切，指做法與中方聲稱對外開放和高透明度監管不符，商務部正與中

方接觸，尋求澄清。

美光在摩通電話會議上預計，中國對該公司基礎設施晶片的採購禁令，將對收入產生低至高

單位數百分比的影響。目前不清楚中國對美光在華銷售的產品有何顧慮。美光指出，在中國的業

務，包括透過中國總公司的直接銷售，或是透過分銷商的間接銷售，合計約佔公司總收入的四分

之一。



＊南韓當局：中方制裁美光不會給韓企造成損失＊



南韓產業通商資源部副部長張瑛真認為，中方制裁美國晶片巨頭美光公司，並非針對韓企，

不會給三星電子及ＳＫ海力士等南韓半導體企業造成損失。至於如何應對，應由企業自行判斷，

無需政府指手畫腳。相信三星和ＳＫ海力士將兼顧彼此利益進行綜合考量。

早前有分析指，美光被禁韓系廠商可直接受益。不過有外媒早前報道，美方為回應中國將對

美光進行的安全審查，已向南韓提出要求，一旦中國禁止美光銷售晶片，期望南韓政府敦促該國

晶片商，不要填補中國的市場缺口。（ｄｗ）

