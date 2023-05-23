【阿里重組】阿里雲智能部門被曝裁員７％，回應稱正常人員優化

《經濟通通訊社２３日專訊》阿里（０９９８８）自宣布重組以來，裁員消息不絕，據內媒

報道，作為六大業務集團之一的阿里雲智能開始進行組織崗位和人員優化，整體比例約７％，這

一信息同內地職場社交平台脈脈上的多位員工爆料基本一致。阿里雲智能回應內媒稱，這只是正

常的組織崗位和人員優化。（ｅｙ）

