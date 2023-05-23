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23/05/2023 14:02

【ＦＯＣＵＳ】澤倫斯基鋌而走險，石油市場愈顯詭異

　　【ＦＯＣＵＳ】俄羅斯總理米舒斯京周二（２３日）開啟訪華行程之際，位於俄羅斯邊境的
別爾哥羅德州地區宣布進入「反恐狀態」，因烏克蘭「破壞分子」在當地策動襲擊。盡管基輔否
認參與其中，但事件似乎印證了較早時洩漏的美方機密文件提及的，澤倫斯基建議「對俄羅斯領
土實施打擊」，以增強在談判中的影響力。
　　眼見英美分別首肯向烏克蘭提供遠程導彈、Ｆ１６戰機，而石油市場實物需求火爆跟期貨熊
蹤背離愈顯詭異，是否預示戰事升級的不祥之兆？
　
＊跨境襲擊衝擊俄後院＊　
　
　　俄烏戰火延燒進入第４５４天，經歷二戰以來最長對峙的巴赫穆特爭奪戰暫告段落。俄羅斯
形容，此如同１９４５年蘇聯紅軍解放柏林；烏克蘭則指，這個已淪為廢墟的鹽礦小城，令人聯
想起廣島核爆。
　　象徵烏克蘭「抵抗」精神堡壘的巴赫穆特失守，在俄羅斯看來，戰略意義不僅在於摧毀了烏
克蘭的王牌師，更拖慢了基輔的反攻部署。但戰局大棋盤變幻莫測，而未來潛在升級的最新催化
劑正是「跨境襲擊」。
　　就在周一（２２日），由親烏克蘭的俄羅斯民兵組成的兩個準軍事團體－－「自由俄羅斯軍

」、「俄羅斯志願軍團」，在別爾哥羅德州地區的科津卡鎮（Ｋｏｚｉｎｋａ）發起襲擊，聲稱
「是時候結束克里姆林宮的獨裁統治」，該州隨即宣布進入反恐狀態。克里姆林宮指，破壞目的
是企圖轉移對巴赫穆特失守的注意力。
　
＊機密文件藏升級隱憂＊
　
　　盡管基輔否認參與其中，但軍方發言人承認，行動旨在「建立一個特定的安全區來保護烏克
蘭平民」。由極右翼分子Ｄｅｎｉｓ　Ｎｉｋｉｔｉｎ領導的行動，恐令俄烏戰爭更趨複雜化，
特別是早前洩漏的密件顯示，公開承諾「不會以西方武器襲擊俄羅斯境內」的澤連斯基，原來曾
建議「對俄羅斯領土實施打擊」、「佔領俄羅斯邊境城市」、「炸毀俄羅斯向匈牙利輸送石油的
管道」等。
　　最新事件放大了對澤連斯基早前承諾，「不會使用暴風導彈襲擊俄羅斯境內」、「不會使用
Ｆ１６戰機攻擊俄羅斯本土」可信度的質疑。尤其是美國國安顧問沙利文暗示，克里米亞不屬於
俄羅斯領土。
　
＊期貨及實物表現背離＊
　
　　不惜鋌而走險的澤倫斯基會否將克里米亞作為下一個大賭注？尤其是當美國現時對烏軍事援
助，相當於每小時燒錢３００萬美元愈來愈遭到共和黨的反對。
　　油市的走勢或提供另類線索。盡管現時主要期貨合約頭寸顯示處於逾十年來最大看跌水平，
但中國單月表觀石油需求首次突破每日１６００萬桶，美國國內汽油需求處於２０２１年１２月
以來最高水平，降至１９８３年９月以來最低水平的美國戰略石油儲備預告補庫存，都令現貨市
場高燒不退。
　　此外，俄羅斯海運原油本月中觸及每日３６１萬桶的新高，國際能源機構（ＩＥＡ）上周則
上調今年全球石油需求預期至每日２２０萬桶，並預期到今年底，供應缺口將擴大到每日２００
萬桶。另值一提的是，２０２０年次季不惜割肉清倉西方石油（ＯＸＹ）的「股神」巴菲特，本
月連續增持，最新持股達２４﹒４％。

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