【外圍經濟】對沖基金淡友急於補倉及搶購標普５００指數股票

《經濟通通訊社２３日專訊》在標準普爾５００指數連續７個月上漲至關鍵圖表線的邊緣後

，一些先前堅定的淡友開始不再堅持下去。

高盛集團大宗經紀部門編制的數據顯示，同時押注看漲和看跌股票的對沖基金已連續兩周搶

購美國股票，總購買量達到自去年１０月以來的最快速度。

分析指，投資者擔心錯過賺錢的機會，認為錯過的代價可能太高。市場樂觀地認為聯儲局已

經完成或幾乎完成加息周期，經濟衰退可能被推遲。（ｒｃ）

