《經濟通通訊社２３日專訊》在標準普爾５００指數連續７個月上漲至關鍵圖表線的邊緣後
，一些先前堅定的淡友開始不再堅持下去。
高盛集團大宗經紀部門編制的數據顯示，同時押注看漲和看跌股票的對沖基金已連續兩周搶
購美國股票，總購買量達到自去年１０月以來的最快速度。
分析指，投資者擔心錯過賺錢的機會，認為錯過的代價可能太高。市場樂觀地認為聯儲局已
經完成或幾乎完成加息周期，經濟衰退可能被推遲。（ｒｃ）
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23/05/2023 10:18
【外圍經濟】對沖基金淡友急於補倉及搶購標普５００指數股票
《經濟通通訊社２３日專訊》在標準普爾５００指數連續７個月上漲至關鍵圖表線的邊緣後
，一些先前堅定的淡友開始不再堅持下去。
高盛集團大宗經紀部門編制的數據顯示，同時押注看漲和看跌股票的對沖基金已連續兩周搶
購美國股票，總購買量達到自去年１０月以來的最快速度。
分析指，投資者擔心錯過賺錢的機會，認為錯過的代價可能太高。市場樂觀地認為聯儲局已
經完成或幾乎完成加息周期，經濟衰退可能被推遲。（ｒｃ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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