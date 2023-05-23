【外圍經濟】花旗集團出售３２億美元次級債，因風險溢價收緊

《經濟通通訊社２３日專訊》花旗集團出售３２億美元的次級票據，票據將在１１年內到期
，可在 １０年內贖回。
知情人士透露，這筆交易比美國國債孳息率高２４５個基點，低於最初談判的２８０個基點
。
花旗集團拒絕就此次出售票據置評。
分析指，最近幾家美國地區性銀行倒閉，金融機構的借貸成本仍然很高，但利差一直在收窄
，為花旗集團提供進入市場的機會。（ｒｃ）
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