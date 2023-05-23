【外圍經濟】花旗集團出售３２億美元次級債，因風險溢價收緊

《經濟通通訊社２３日專訊》花旗集團出售３２億美元的次級票據，票據將在１１年內到期

，可在 １０年內贖回。

知情人士透露，這筆交易比美國國債孳息率高２４５個基點，低於最初談判的２８０個基點

。

花旗集團拒絕就此次出售票據置評。

分析指，最近幾家美國地區性銀行倒閉，金融機構的借貸成本仍然很高，但利差一直在收窄

，為花旗集團提供進入市場的機會。（ｒｃ）

