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23/05/2023 11:27

【外圍經濟】花旗集團出售３２億美元次級債，因風險溢價收緊

　　《經濟通通訊社２３日專訊》花旗集團出售３２億美元的次級票據，票據將在１１年內到期
，可在　１０年內贖回。
　　知情人士透露，這筆交易比美國國債孳息率高２４５個基點，低於最初談判的２８０個基點

　　花旗集團拒絕就此次出售票據置評。
　　分析指，最近幾家美國地區性銀行倒閉，金融機構的借貸成本仍然很高，但利差一直在收窄
，為花旗集團提供進入市場的機會。（ｒｃ）

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