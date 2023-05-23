【外圍經濟】迪士尼擬開始第三輪裁員，將辭退逾２５００人

《經濟通通訊社２３日專訊》知情人士透露，迪士尼的第三輪預期裁員正在進行中，預計將
有超過２５００名員工失業。
目前尚不清楚哪些部門會受到最新一輪的影響，受影響的員工將在本周收到通知。
迪士尼發言人拒絕發表評論。（ｒｃ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
|財經熱話23/05/2023
【618購物節】京東今晚啟動預售 阿里稱史上投入最大 邊隻可預早部署？
|財經熱話23/05/2023
《午市前瞻》大市或在業績期後回落 蔚來僅追落後 理想更宜入手
|香港要聞23/05/2023
移植學會建議當局就跨境器官移植互助機制提供更多資料
|大行報告23/05/2023
【大行炒D乜】快手績後點部署？大行齊叫Buy你跟唔跟？
|香港要聞23/05/2023
李家超:明天及後天分別赴廣州及深圳推廣大灣區融合
|財經熱話23/05/2023
【快手業績】快手績佳守定走？吼位食胡套利最實際！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰