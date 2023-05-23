【外圍經濟】迪士尼擬開始第三輪裁員，將辭退逾２５００人

《經濟通通訊社２３日專訊》知情人士透露，迪士尼的第三輪預期裁員正在進行中，預計將

有超過２５００名員工失業。

目前尚不清楚哪些部門會受到最新一輪的影響，受影響的員工將在本周收到通知。

迪士尼發言人拒絕發表評論。（ｒｃ）

