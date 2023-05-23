《日入而息》虛擬資產交易平台監管下月推，人幣弱港股挫２４６點

《今天重點》

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證監會就虛擬資產交易平台監管發表諮詢總結，指引６月１日起生效；料下半年有虛擬資產交易

平台開放予散戶買賣

李家超稱明天及後天分別赴廣州及深圳推廣大灣區融合；嚴厲譴責破壞器官捐贈系統者，已要求

警方跟進；首次互動交流答問會效果正面，揭開愛國者治港新一頁

據悉夏寶龍下午經橫琴赴澳，澳門政府將設晚宴招待；港澳辦主任夏寶龍今日起考察澳門４天；

夏寶龍下午抵達澳門，展開四日考察行程

網民舉報空服員涉歧視非英語乘客，國泰（００２９３）嚴肅調查處理；３日內公布空服員歧視

事件處理結果，官媒促重拳整頓

港華智慧能源（０１０８３）退出上海燃氣２５％權益，料淨收益約６﹒１３億元人民幣

阿里（０９９８８）雲智能部門被曝裁員７％，回應稱正常人員優化

人幣即期收跌２０１點續失７﹒０５關，刷近半年新低

ＴｉｋＴｏｋ入稟蒙大拿州法院，尋求推翻禁用法案

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《即日市況》

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恒指全日低收２４６點報１９４３１，中芯跌６％，翰森製藥升５％

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《深滬股市》

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近８０億外資流出，滬指挫１﹒５％一個月來最大跌幅

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《美元匯價》

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美元續整固，歐元可低買高沽

歐元最新報１﹒０７７２╱７５，日圓最新報１３８﹒５７╱５８

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《公司業績》

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金山軟件（０３８８８）首季純利升９６％至１﹒９億元人民幣

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《公司資訊》

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安樂工程（０１９７７）競委會就第二輪訴訟正式向審裁處提出申請

景順與ＢＣＴ銀聯集團就強積金計劃達成長期協議

致豐工業電子（０１７１０）廣州南沙新廠房啟用，正研發電動車充電解決方案

新一批遊戲版號公布，中手游（００３０２）《全民街籃》版號獲批

銀行搶短存資金，渣打再上調３及６個月至４﹒０８厘

恒生銀行（０００１１）批出首筆社會責任貸款，涉資１億元

中國中免（０１８８０）海南免稅業務發展潛力巨大，將推進區域一體化營運

香港航空開通名古屋航線，７月８日起每周四班

騰訊（００７００）掌紋識別模型專利獲授權，可提高識別準確性

網民舉報空服員涉歧視非英語乘客，國泰（００２９３）嚴肅調查處理；３日內公布空服員歧視

事件處理結果，官媒促重拳整頓

大灣區航空委任吳秀蘭下月起出任營運總裁

快手（０１０２４）程一笑稱次季起外部廣告顯著回暖，料暑假投放量趨增

滙豐任命張凱為南亞財富管理和個人銀行業務主管；香港上海滙豐銀行委任鄭維新為獨立非執董

；美國第一公民銀行起訴滙豐，為竊商業機密招攬原矽谷銀行員工

聯交所對中天順聯（００９９４）採取紀律行動

李寧（０２３３１）收購廣西工業用地，最高投資額增至３３億元人民幣

中生製藥（０１１７７）一抗腫瘤創新藥內地新藥上市申請獲受理

阿里（０９９８８）雲智能部門被曝裁員７％，回應稱正常人員優化

京東（０９６１８）京東６１８今晚８時開啟，推出香港消費者專屬優惠

百度（０９８８８）文心一言高頻場景推理性能提升５０倍，１５萬企業申請內測

港華智慧能源（０１０８３）退出上海燃氣２５％權益，料淨收益約６﹒１３億元人民幣

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《國企紅籌》

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內媒表示深圳控股（００６０４）對恒大逾６０億元撥備接近完成

浪潮數字企業（００５９６）委任信永中和為新核數師

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《神州民企》

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旭陽集團（０１９０７）唐山旭陽苯加氫改造項目順利投產

中智藥業（０３７３７）斥１﹒０２億元人民幣建造工廠

中國育兒網絡（０１７３６）與認購方達成協議一，淨籌約２５萬元

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《中國要聞》

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與瑞信合併，瑞銀暫擱置申請內地設立全資共同基金

上海、廣州等地周六執行商業車險新費率標準

米舒斯京抵上海表示俄中將通過本幣結算提高金融獨立性；俄羅斯總理米舒斯京抵達上海展開訪

問，明日將赴京

私募產品半個月蝕逾一成，明星經理承認犯錯

內地加強規管收單外包市場，要求自查整改登記備案

深圳證監局召開北交所座談會：加快在手項目申報

網信辦表示加快出台促進數字貿易發展頂層設計

５００億一個月期國庫現金定存中標利率微降１基點

上海鼓勵金融機構對企業發放公共租賃住房中長期貸款

ＩＡＥＡ總幹事訪華，中方籲嚴格審查福島核廢水排海

新三板掛牌公司管理型行業分類結果６月出爐

傳削減百萬產能，長安福特表示正克服困難積極轉型

人行２０億逆回購利率持平，零投放零回籠

尹力調研通州稱確保行政辦公區二期年底具備搬遷條件

中基協表示４月內地新備案私募基金規模環比降逾兩成

日本限制半導體設備出口，中方轟破壞全球產業格局

上海部分醫院引進新冠疫苗，石藥集團疫苗料月底到貨

首季內地人身險公司股票投資規模同比增近２０％

華為自研ＥＲＰ系統在全球８８家子公司完成切換

亞馬遜中國７月１７日起不再提供應用商店服務

中銀協擬完善銀行理財產品過往業績展示行為準則

內地撐影業發展，本月起至１０月底免徵電影專項資金

中國英國商會表示對華業務悲觀曾創新高，疫情後回落

涉受賄濫用職權，徽商銀行前董事長李宏鳴被逮捕

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒０４％，台積電重回亞洲最大市值公司

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《國際要聞》

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德國「交通燈總理」表露心聲稱支持美國總統拜登連任

美國共和黨非裔參議員宣布參選總統，特朗普表示歡迎

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《外圍經濟》

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對沖基金淡友急於補倉及搶購標普５００指數股票

應用材料公司計劃耗資４０億美元建設研發基地

瑞銀警告美國債務上限風險或影響新興市場幣值

福特汽車與兩大鋰生產商簽定採購協議

第一公民銀行起訴匯豐，指其挖角矽銀員工兼洩密

美紐約市擬８月下旬提高地鐵及巴士票價

花旗集團出售３２億美元次級債，因風險溢價收緊

迪士尼擬開始第三輪裁員，將辭退逾２５００人

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《大國博弈》

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ＴｉｋＴｏｋ入稟蒙大拿州法院，尋求推翻禁用法案

美國國務院澄清不會解除對李尚福的制裁

華府對美光被禁嚴重關切，美光料收入產生單位數影響

據報副外長謝鋒赴美就任大使，中國外交部不回應

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《其他消息》

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鴨脷洲豪宅凱玥中資發展商債台高築，或陷銀主盤危機

仲量聯行表示４月整體寫字樓租金按月跌０﹒３％

深股通全日流出４５億元，外資創７個月最大淨流出；滬股通全日流出２３億元，外資大幅淨流

出近８０億元

孫東與新加坡副總理王瑞杰會面，盼推動兩地創科機遇

教育局拒讓溥仁小學籌辦私立小一

李家超稱明天及後天分別赴廣州及深圳推廣大灣區融合；嚴厲譴責破壞器官捐贈系統者，已要求

警方跟進；首次互動交流答問會效果正面，揭開愛國者治港新一頁

消息指房委會擬收緊富戶政策及公屋扣分制等

２０２３年全球智商排名日本奪冠，香港排第四遜於台灣新加坡

謝展寰下午離港前往廈門出席第「一帶一路」能源合作伙伴關係論壇

移植學會建議當局就跨境器官移植互助機制提供更多資料

安樂工程涉違競爭法，競委會就第二輪訴訟向審裁處提出申請

理大與溫州市政府達成協議推動共建技術創新研究院

房委會委員柯創盛稱富戶政策需與時並進，收緊申報年期無大影響

據悉夏寶龍下午經橫琴赴澳，澳門政府將設晚宴招待；港澳辦主任夏寶龍今日起考察澳門４天；

夏寶龍下午抵達澳門，展開四日考察行程

天瀧最快周末標售７伙低座３房，夥利嘉閣推置業優惠

楊潤雄稱推動香港與四川文化交流，一同傳播好中國聲音

港府將與兩電中期檢討，議員關注准許回報率及獎罰機制

陳澤銘連任律師會會長，指２３條立法應平衡保障人權

博彩稅修訂條例草案周四刊憲，馬會每年須額外繳稅２４億

甯漢豪稱除直接批地外，新田創科用地也可採取限制性競投

立會討論新田科技城土地用途，發展局料兩發展區容納１５萬人口

證監會就虛擬資產交易平台監管發表諮詢總結，指引６月１日起生效；料最快下半年才有交易平

台開放予散戶買賣

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