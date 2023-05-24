恒指低開１５１點報１９２７９，阿里及安踏齊跌逾２％

《經濟通通訊社２４日專訊》華府債限談判仍未取得進展，市場恐慌情緒升溫，美股周二

（２３日）下跌，道指收挫２３１點；標普５００收跌４７點；納指收跌１６０點。

白宮與國會領袖的債限談判仍處僵局，一些眾議院共和黨人更質疑，美國財長耶倫有關政府

資金最早於６月１日用盡的說法只是虛張聲勢。華爾街市場人士指：「一些政客公開考慮違約，

這是一個壞跡象。」「談判各方已變得更加悲觀，意味著未來幾天市場會出現更多動盪。」

港股向下，恒生指數開報１９２７９，跌１５１點或０﹒７８％，主板成交１４﹒１２億元

。恒生中國企業指數報６５４５，跌５８點或０﹒８８％。恒生科技指數報３８１３，跌３８點

或１％。

阿里（０９９８８）現價跌２﹒３５％，報８１﹒０５元，該股成交約１４０萬股，涉資

１﹒１４億元，盤中高見８１﹒０５元，最低見８１﹒０５元；安踏體育（０２０２０）跌

２﹒０５％，報８３﹒８元；百度（０９８８８）跌１﹒８８％，報１１９﹒８元；美團

（０３６９０）跌１﹒５１％，報１３０﹒８元。（ｋｙ）

