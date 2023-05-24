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即市新聞

24/05/2023 09:23

恒指低開１５１點報１９２７９，阿里及安踏齊跌逾２％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》華府債限談判仍未取得進展，市場恐慌情緒升溫，美股周二
（２３日）下跌，道指收挫２３１點；標普５００收跌４７點；納指收跌１６０點。
　　白宮與國會領袖的債限談判仍處僵局，一些眾議院共和黨人更質疑，美國財長耶倫有關政府
資金最早於６月１日用盡的說法只是虛張聲勢。華爾街市場人士指：「一些政客公開考慮違約，
這是一個壞跡象。」「談判各方已變得更加悲觀，意味著未來幾天市場會出現更多動盪。」
　　港股向下，恒生指數開報１９２７９，跌１５１點或０﹒７８％，主板成交１４﹒１２億元
。恒生中國企業指數報６５４５，跌５８點或０﹒８８％。恒生科技指數報３８１３，跌３８點
或１％。
　　阿里（０９９８８）現價跌２﹒３５％，報８１﹒０５元，該股成交約１４０萬股，涉資
１﹒１４億元，盤中高見８１﹒０５元，最低見８１﹒０５元；安踏體育（０２０２０）跌
２﹒０５％，報８３﹒８元；百度（０９８８８）跌１﹒８８％，報１１９﹒８元；美團
（０３６９０）跌１﹒５１％，報１３０﹒８元。（ｋｙ）

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