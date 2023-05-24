《盤後部署》恒指１８８２９料有初步支持，聯想績後股價續尋底

《經濟通通訊社２４日專訊》華府債限談判仍未取得進展，市場恐慌情緒升溫，美股周二

（２３日）下跌，道指收挫２３１點；標普５００收跌４７點；納指收跌１６０點。

白宮與國會領袖的債限談判仍處僵局，一些共和黨眾議員更質疑，美國財長耶倫有關政府資

金最早於６月１日用盡的說法只是虛張聲勢。華爾街市場人士指：「一些政客公開考慮違約，這

是一個壞跡象。」「談判各方已變得更加悲觀，意味著未來幾天市場會出現更多動盪。」

港股向下，恒生指數收報１９１１５，跌３１５點或跌１﹒６２％，主板成交９７９﹒６７

億元。國企指數收報６４７８，跌１２５點或跌１﹒９０％。恒生科技指數收報３７７５，跌

７６點或跌１﹒９９％。



＊龍湖收挫８％墊底藍籌＊



技術走勢方面，由於恒指已失守多條移動平均線支持，預料港股繼續尋底，恒指起碼會見３

月低位１８８２９才會有初步支持。

上證綜合指數收報３２０４，跌４１點或跌１﹒２８％，成交３４２６﹒７７億元人民幣；

深證成份指數收報１０９２０，跌９２點或跌０﹒８４％，成交１８６２﹒０８億元人民幣。

藍籌股方面，龍湖（００９６０）收跌７﹒８８％，報１６﹒１４元，該股成交約２３９４

萬股，涉資３﹒９４億元，盤中高見１７﹒５２元，最低見１５﹒９２元；中信股份

（００２６７）跌５﹒６８％，收報９﹒６４元；海底撈（０６８６２）跌５﹒６％，收報

１７﹒２元；金沙（０１９２８）跌５﹒３５％，收報２４﹒７５元。

另外，東方海外（００３１６）收跌４﹒９８％，報１０９﹒４元；阿里健康

（００２４１）跌４﹒５％，收報４﹒６７元；碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒７３％，收報

９﹒２９元。



＊信義光能逆市升４﹒２％冠藍籌＊



另一方面，信義光能（００９６８）逆市收升４﹒１９％，報８﹒４５元，該股成交約

４４８８萬股，涉資３﹒７６億元，盤中高見８﹒５２元，最低見８﹒０７元；長江基建集團

（０１０３８）升２﹒３％，報４２﹒２元；長實（０１１１３）升２﹒１１％，報４３﹒５５

元。

聯想集團（００９９２）公布截至今年３月底止年度業績，純利約１６﹒０８億美元，按年

跌２１％，每股基本盈利１３﹒５美仙。期內收入６１９﹒４７億美元，按年跌１３﹒５％；經

營溢利２６﹒６９億美元，按年跌１３﹒４％。

單計第四財季，聯想少賺７２％至１﹒１４億美元；期內收入１２﹒６億美元，按年跌

２４％；毛利率跌０﹒２個百分點至１７％。

聯想集團收跌７﹒６５％，報７﹒２４元，該股成交約９０２７萬股，涉資６﹒６５億元，

盤中高見７﹒７７元，最低見７﹒１７元。

技術走勢方面，聯想集團今日走勢現大陰燭，並一口氣跌穿１０及１００天線，９ＲＳＩ雖

然跌至２９，但相信股價將續尋底，跌至２５０天線約６﹒８元才有初步支持。（ｋｙ）

