【外圍經濟】新西蘭儲備銀行宣布加息２５基點至５﹒５厘，符預期

《經濟通通訊社２４日專訊》新西蘭央行決定將基準利率上調２５個基點，至５﹒５厘，為

２００８年來最高利率水平，符合市場預期。

過去１０個月新西蘭已累積加息５２５個基點。紐元兌美元下跌０﹒９％。此前分析指，雖

然預期央行會加息，但難以提振紐元，因為市場更關注美國聯儲局動向。（ｊｆ）

