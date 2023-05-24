【虛幣世界】比特幣攀上２７０００美元，投資者有避險意味

《經濟通通訊社２４日專訊》由於美國就債限問題前途未明，部分資金尋找出口，加密貨幣

普遍造好，比特幣企上２７０００元（美元．下同）以上。數字財富平台Ｙｉｅｌｄ Ａｐｐ首

席執行官蒂姆．弗羅斯特（Ｔｉｍ Ｆｒｏｓｔ）分析指，在２０２２年的市場動盪之後，加密

貨幣橫向走勢比向下走勢感覺要好得多，雖然確實感覺加密市場正在停滯不前，我們眼見有流動

性朝著不同的方向流動，實際上只有真正的加密貨幣信徒和活躍的交易者仍在參與。

另外，加拿大的ＦＲＮＴ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ數據與分析主管Ｓｔｒａｈｉｎｊａ

Ｓａｖｉｃ指出，標準普爾５００指數與比特幣之間的相關性自４月以來一直下降至－０﹒２３

。比特幣與傳統資產之間的這種關聯性中斷一直是一個流行的主題，而且似乎將在２０２３年繼

續存在，但隨著一些宏觀催化劑的出現，比如債務上限辯論或美聯儲利率政策，觀察比特幣與大

盤脫勾的程度將會很有趣。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７１６５﹒６７元，跌０﹒２０％（２４小時比較．下

同）；以太幣現報１８４９﹒９５元，跌０﹒２２％；艾達幣報０﹒３６９１元，跌０﹒３５％

；瑞波幣報０﹒４６２０元，跌０﹒６７％。（ｕｌ）



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