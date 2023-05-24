《午市前瞻》恒指料下試年內低位，福萊特玻璃信義光能如何選擇？

《經濟通通訊社２４日專訊》恒生指數半日收報１９２４８，跌１８３點或０﹒９４％，主

板成交４４２﹒３１億元。恒生中國企業指數報６５３２，跌７１點或１﹒０８％。恒生科技指

數報３８１１，跌４１點或１﹒０７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及建設

銀行（００９３９）；騰訊控股收報３３５﹒２元，跌０﹒４元或０﹒１２％，成交１９﹒８億

元；阿里巴巴－ＳＷ收報８１﹒６５元，跌１﹒３５元或１﹒６３％，成交１０﹒４億元；建設

銀行收報５﹒２元，跌０﹒１元或１﹒８９％，成交９﹒３１億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及建設銀行。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美

團（０３６９０）；美團收報１３１﹒４元，跌１﹒４元或１﹒０５％，成交８﹒４５億元。



＊黃偉豪：未有重大政策作催化劑＊



恒指今日低開１５１點，報１９２７９。科技股開市下跌，阿里巴巴（０９９８８）低開

２﹒３５％，報８１﹒０５元；百度（０９８８８）低開１﹒８８％，報１１９﹒８元；美團

（０３６９０）低開１﹒５１％，報１３０﹒８元。另外，內房股繼續弱勢，龍湖

（００９６０）早段曾跌逾４％，至於去年全年由虧轉賺的阿里健康（００２４１）高開

１﹒０２％後倒跌，一度挫逾３％。

中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，內地４月經濟數據表現欠佳，反

映經濟復甦的進展緩慢，中央暫時亦未有推出重大刺激經濟政策，加上人民幣走勢較弱，投資者

入市意欲不強，導致恒指自５月初在２００００點邊緣徘徊，未能進一步向上突破。他預期，由

於市場缺乏炒作話題，恒指短線下試今年低位１８８２９機會較大。



＊硅料價格跌有利福萊特玻璃＊



中國光伏行業協會表示，首季內地光伏發電新增裝機３３吉瓦，已達去年上半年新增裝機的

總和。該會預計今年光伏累計裝機將首次超過水電，成為第一非化石能源發電來源。部分光伏股

逆市炒上，信義光能（００９６８）曾升逾２％，福萊特玻璃（０６８６５）更一度升逾６％。

黃偉豪表示，除了光伏發電新增裝機的消息外，上游硅材料價格偏低，對在中下游生產光伏

玻璃的信義光能及福萊特玻璃帶來好處，可從中降低成本，並加強生產力。他續指，該兩隻光伏

股由年初開始大幅回調，目前有利好消息炒作，升勢都特別明顯。

部署方面，黃偉豪指福萊特玻璃走勢較強，上日股價已升６﹒５４％，今日延續升勢，並突

破２５０天線，短線料可挑戰２６﹒０５元的年內高位。無貨者可候至２３﹒１元吸納，相對較

值博，失守２２﹒１元則止蝕。信義玻璃方面，黃偉豪指股價上方有５０、１００及２５０天移

動平均線，要突破並不容易，短線較難挑戰１０元水平，不建議投資者買入。（ｅｒ）

