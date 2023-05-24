【企業盈警】南旋控股料年度溢利按年跌３８％至５２﹒８％

《經濟通通訊社２４日專訊》南旋控股（０１９８２）公布，預期截至２０２３年３月３１
日止年度，將錄得溢利介乎１﹒３億元至１﹒７億元，較截至２０２２年３月３１日止年度溢利
約２﹒７６億元，按年跌３８﹒３％至５２﹒８％。
溢利預期減少乃主要由於確認緬甸生產基地的減值虧損所致。董事會調整其緬甸生產基地的
預測，而緬甸生產基地於年度錄得減值虧損，有關減值虧損估計不少於２﹒２億元。（ｈｐ）
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