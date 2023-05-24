【北水炒Ｄ乜】淨流出３４﹒９５億元，買騰訊沽盈富

《經濟通通訊社２４日專訊》今日恒指低開１５１點，報１９２７９點。最高跌１２７點報

１９３０４點，最低跌３８４點報１９０４６點。恒指收報１９１１５點，跌３１５點或

１﹒６２％。

北水全日淨流出３４﹒９５億元，上日淨流入５０﹒５３億元。北水淨買入最多的個股依次

是騰訊控股（００７００）、李寧（０２３３１）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依

次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、建設銀行（００９３９）。

主板成交９７９﹒６７億元增加１３﹒４％。其中港股通成交２４２﹒２億元，佔總成交

２４﹒７％。

騰訊控股跌０﹒９５％報３３２﹒４元，北水淨買入２﹒４億元；李寧跌２﹒０７％報

４７﹒４元，北水淨買入１﹒１億元；中芯國際跌０﹒１％報１９﹒６８元，北水淨買入０﹒８

億元。

盈富基金跌１﹒４８％報１９﹒３１元，北水淨賣出２７﹒５億元；恒生中國企業跌

１﹒８６％報６５﹒３４元，北水淨賣出６﹒８億元；建設銀行跌２﹒６４％報５﹒１６元，北

水淨賣出２﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ２﹒４０

李寧 （０２３３１） １﹒０８

中芯國際 （００９８１） ０﹒７７

中國神華 （０１０８８） ０﹒６９

美團 （０３６９０） ０﹒６１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） －２７﹒５４

恒生中國企業 （０２８２８） －６﹒８０

建設銀行 （００９３９） －２﹒０９

南方恒生科技 （０３０３３） －１﹒１５

中國石油股份 （００８５７） －０﹒２６

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