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24/05/2023 10:45

【香港要聞】消息：政府擬建造業及機場分別輸入過萬名外勞

　　《經濟通通訊社２４日專訊》消息指，政府計劃透過特別計劃，在建造業和機場，分別輸入
過萬名勞工，另外亦會輸入數百名旅遊巴和專線小巴司機，外勞工資將須高於行業的入息中位數
，以保障本地勞工。
　　建造業議會早前估算，建造業到２０２７年缺少約４萬人，消息指，當局檢視業界人力需求
後，計劃引入過萬名勞工，涉及不同工種，包括紮鐵工和搭棚工等。至於運輸業，當局亦輸入過
萬名勞工，涉及地勤、飛機維修員、行李搬運員等。至於旅遊巴和專線小巴司機，當局會要求外
勞要接受培訓，熟習本地駕駛習慣和道路狀況。　
　
＊擬引入逾５００名專線小巴司機外勞＊
　
　　據悉，政府計劃參考「院舍輸入護理員特別計劃」，毋須經勞工顧問委員會審批下輸入外勞
，擬運輸業將引入超過５００名專線小巴司機紓緩人手短缺問題，但來港者需上堂及考牌，路試
考核標準與香港一致，同時規定外勞薪金不低於行業入息中位數，而現時本港小巴司機平均月薪
約１﹒５萬元。
　
＊勞聯擔心大量輸入外勞影響本地勞工待遇＊
　
　　勞聯主席林振昇認為，當局透過特別計劃輸入勞工，實際是繞過勞顧會，指勞工界認同部分
行業工種需要外勞，但擔心當局透過特別計劃輸入數萬名勞工，淡化勞顧會的角色。
　　他續指，機場地勤和行李搬運員的工資仍然偏低，擔心大量輸入外勞，會影響本地勞工的待
遇，期望當局減少輸入勞工的工種，並設定時限。（ｋｋ）

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