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即市新聞

24/05/2023 11:03

港鐵：本地客流量回復疫情前九成，未來將投放１千億擴展鐵路網絡

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港鐵（０００６６）主席歐陽伯權表示，今年上半年業務受疫
情影響，但公司仍繼續投放資源，下半年業務逐步回復正常，本地客流量回復至疫情前９成，跨
境則回復７成，未來會投入１０００億元以上擴展網絡，開展新鐵路項目，包括東涌線及小蠔灣
項目。
　
＊對小蠔灣項目第一期招標工作推新方案＊
　
　　票價方面，行政總裁金澤培表示，會跟據現有機制調整票價，過去１５年的票價增幅都比通
脹低，未來每年會投放平均１００億元維修保養現有鐵路。
　　住宅項目方面，金澤培指，樓市復甦不及預期快，但預期經濟復甦會帶動樓市興旺，會繼續
發展相關項目，包括小蠔灣。歐陽伯權補充，地產商參與發展時有不同考慮，包括市場供求等，
集團將針對小蠔灣物業發展第一期招標工作推出新方案，惟時間上仍需要等待。
　
＊倘發現濫用長者優惠，有機制懲罰＊
　
　　近日社會關注長者２元乘車優惠被濫用問題，以及將優惠價由２元提高至３元。歐陽伯權指
，目前已有同事查票，如發現濫用長者優惠會有有機制懲罰。如優惠價加價，會盡力配合政府。
　
＊優惠日有逾１７００萬人受惠＊
　
　　港鐵早前分別於４月和５日的兩個周末舉行感謝日，歐陽伯權表示，有逾１７００萬人受惠
，選擇將感謝日定於周末是為了鼓勵家庭出行。將軍澳線事故方面，他指會於一、兩個月內會提
交報告予政府，政府亦一直有小組跟進。（ｈｐ）

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