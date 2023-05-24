【虛擬銀行】ＺＡ　Ｂａｎｋ擬向零售投資者推虛擬資產交易服務

《經濟通通訊社２４日專訊》虛擬銀行ＺＡ Ｂａｎｋ宣布，計劃向零售投資者推出虛擬資

產交易服務，藉此支持特區政府的發展願景。透過與本地持牌虛擬資產交易所合作，ＺＡ

Ｂａｎｋ將尋求監管批准，讓零售投資者能夠經ＺＡ Ｂａｎｋ Ａｐｐ使用法定貨幣買賣虛擬

資產。

ＺＡ Ｂａｎｋ行政總裁姚文松表示，歡迎香港證監會昨日發布的發牌指引，並熱切期待為

用戶提供虛擬資產帶來的新投資機遇，相信虛擬資產有潛力在未來成為重要的資產類別。

此計劃是ＺＡ Ｂａｎｋ擴張業務版圖的重要舉措之一，旨在為用戶提供全面的金融服務。

除了虛擬資產交易，亦計劃適時推出美股交易服務。

在獲得虛擬資產交易服務所需的監管批准後，ＺＡ Ｂａｎｋ將與不同持份者保持緊密合作

，實施適當的保障措施，以確保服務安全和誠信。相關措施將包括：與值得信賴的第三方供應商

合作、落實更高標準的安全指引，並遵守嚴格的反洗錢（ＡＭＬ）和認識你的客戶（ＫＹＣ）法

規。此外，ＺＡ Ｂａｎｋ將針對虛擬資產交易相關的特性和風險進行用戶教育，確保用戶能在

掌握充分資訊的情況下作出適當的選擇。（ｂｉ）

