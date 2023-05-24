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24/05/2023 13:33

【香港要聞】李夏茵：新冠疫情已達高峰，料個案逐步減少

　　《經濟通通訊社２４日專訊》署理醫務衛生局長李夏茵表示，近期新冠病毒活躍程度持續上
升，根據污水監測及核酸檢測等數據顯示，新冠個案已達頂峰，最新病毒繁殖率已降至１，相信
個案很快會回落，至於流感個案已在四月下旬達到高峰，目前亦正在回落。
　
＊醫療系統足以應付流感及新冠個案＊
　
　　李夏茵在立法會回應議員質詢時表示，本月初因流感入院個案每星期不足３００人，而新冠
入院個案則超過２０００人，當局重啟北大嶼山感染控制中心的病床，安置新冠病人及部分流感
患者，強調醫療系統足以應付現時情況，當局會因應入院個案，加開臨時病床、減少非必要住院
及加快病人出院程序。　
　
＊專家商討是否建議市民每年接種新冠疫苗＊
　
　　她又指，專家委員會正商討是否建議市民每年接種新冠疫苗，對於有議員關注會否引入內地
新冠特效藥，她指引入藥物有既定程序，專家會審視本港是否有需要，以及藥物的有效性。　
　　李夏茵續指，新冠指定診所是針對疫情爆發，現時的上呼吸道感染個案是偶發性疾病，增加
普通科門診的診症名額更加合適，目前普通科門診每日２萬個名額，有預留一部分給流感及新冠
患者。（ｂｉ）

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