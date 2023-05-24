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24/05/2023 14:14

【ＥＳＧ】富達調查：９３％中國企業計劃三年內發表ＥＳＧ報告

　　《經濟通通訊社２４日專訊》富達國際最新發表的《中國企業的ＥＳＧ實踐》指出，客戶和
投資者的期望推動中國企業更關注ＥＳＧ。調查顯示，中國企業發布ＥＳＧ報告漸成常態，近三
分之二　（６４％）受訪企業已定期發布年度ＥＳＧ報告，餘下２９％受訪企業計劃在未來三年
內開始發表年度ＥＳＧ報告，意味本次受訪企業中有９３％將於２０２６年發表年度ＥＳＧ報告
，成中國市場常態。
　　富達國際調查訪問２６２名在中國上市公司任職行政總裁（ＣＥＯ）及董事層級的高層。
　　近半數受訪企業表示，制定ＥＳＧ發展策略是為了滿足客戶期望，４４％企業表示旨在回應
投資者期望，顯示市場期望在塑造企業行為方面佔據愈來愈重要的位置，另有３７％受訪企業視
政府推動為關鍵驅動因素。
　
＊氣候變化及性別多元化是未來ＥＳＧ發展重點＊
　
　　富達國際可持續投資副總監張庭瑋表示，調查顯示，尚未公布ＥＳＧ報告的企業，主因投資
者欠缺興趣。對於已公布ＥＳＧ報告的企業，４３％表示投資者的期望是其定立ＥＳＧ策略的重
要推動力，反映投資者在推動ＥＳＧ發展上扮演重要角色。
　　當被問及公司設定未來要達到超出監管要求的具體目標，較受重視的氣候變化是其一，另為
董事會性別多元化。調查還發現，建立專門的董事會職能方面取得重大進展，幾乎所有受訪上市
公司都建立了薪酬和提名委員會。部分在個別企業管治範疇的水平已高於法規要求，如不少大型
企業在審計、薪酬和提名委員會的獨立性方面也處於領先地位，但在董事會整體獨立性方面則倒
退到平均水平。（ｋｋ）

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