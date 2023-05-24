【夜期時段】即月期指最新報１９０７３點，升３點，低水４３點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９０８９點，升１９點，低水

２７點，最新報１９０７３點，升３點，低水４３點，合約成交２５６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６４６９點，升５點，低水９點，最新報６４６７點，升３

點，低水１１點，合約成交１１４５張。

