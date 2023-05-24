房委會小組通過收緊公屋富戶政策，申報資產縮短至每兩年一次

《經濟通通訊社２４日專訊》房委會資助房屋小組委員會通過收緊公屋富戶政策及扣分制，

加強打擊濫用公屋等建議，將於今年１０月起實施。



＊申報資產縮短至每兩年一次＊



現時住滿十年才需要申報是否在本港擁有住宅物業，將收緊至每兩年一次，租戶須於置業後

一個月內申報，否則有機會被終止租約；須要遷出的公屋富戶，租戶暫准居住證由１２個月收緊

至４個月。

輪候公屋申請人如果被發現作出虛假陳述或正住在公屋的租戶，若涉及虛報資料、違反租約

條款或被扣滿分要遷出，被禁止申請公屋的年期增至５年。租戶亦要授權房委會，可以向有關政

府部門或公私營機構查核租戶資料。



＊若住戶兩年內被扣滿１６分，租約將被終止＊



「加戶政策」方面，公屋租戶只容許戶主加入一名成年子女的名字，即年長租戶的戶籍如果

已有成年子女，不得再額外為其他成年子女「加戶」。

扣分制方面，公屋租戶多項不當行為所扣分數亦有增加，例如將公屋單位作非法用途，會由

扣７分增至１５分。若住戶兩年內被扣滿１６分，相關租約或暫准證將被終止。



＊收緊公屋富戶政策１０月起實施＊



委員會主席黃碧如認為，今次修訂的幾項政策力度合適，要時間讓居民明白對他們的影響，

讓住戶明白措施及做法，當局亦需要重新處理申報表格，認為於今年１０月開始推行適當。

她續指，建議目的是打擊濫用公屋，將資源分配給有需要巿民，難以估計騰空單位數量。她

提到，由２０１７年修訂富戶政策後，至今收回３２００個單位，而政策下繳交倍半或雙倍租金

租戶亦只有大約３萬，數量不多，委員會亦暫時無計劃收緊富戶條件。（ｂｉ）

