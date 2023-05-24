《再戰明天》韓國央行公布議息結果，石藥美團網易公布業績

《經濟通通訊社２４日專訊》韓國央行公布議息結果，及石藥美團網易公布業績，料為周四

（２５日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，韓國央行舉行貨幣政策會議並公布利率決定，新西蘭央行總裁奧爾

就５月貨幣政策聲明發表講話，歐洲央行首席經濟學家連恩、管委溫施、馬赫盧夫和武伊契奇講

話，ＡＰＥＣ貿易部長會議舉行。周四本港時間３：３０ｐｍ，歐盟貿易部長會議舉行，主要討

論與美國和中國的關係。４：００ｐｍ，德國財政部長林德納在德國私人股權投資協會第２４屆

德國私人股權日致開幕詞。４：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯向歐洲議會貨幣和經濟事務

委員會提交歐洲央行２０２２年年報。晚上６：３０ｐｍ，德國央行總裁暨歐洲央行管委納格爾

講話。９：５０ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金講話。



＊德國公布首季ＧＤＰ，美國堪薩斯儲行製造業指數＊



數據方面，周四本港時間２：００ｐｍ，德國公布第一季國內生產總值，年率料由０﹒９％

逆轉至下滑０﹒１％，經季節調整季率料維持不變。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布連續申請

失業救濟金人數，料由１７９﹒９萬升至１８０萬；首次申請失業救濟金人數料由２４﹒２萬升

至２４﹒５萬。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布４月成屋待完成銷售，月率料由下滑

５﹒２％改善至升１％。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布５月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業

指數，料由負１０惡化至負１２。

在本港，明日公布業績的公司有：石藥集團（０１０９３）、美團（０３６９０）、萬國數

據（０９６９８）、微博（０９８９８）、網易（０９９９９）等。（ｗａ）

