【企業盈警】莊臣控股（０１９５５）料年度溢利跌約７４％

《經濟通通訊社２４日專訊》莊臣控股（０１９５５）發盈警，預期截至３月底止全年溢利
跌約７４％，而上年度溢利約１﹒３億元。期內收益料跌約２３％，上年度收益約２９﹒７９億
元。
公司稱，收益及溢利之減少主因期內市場競爭激烈導致來自政府客戶的收益減少；以及部份
政府客戶合約完結時產生額外成本。（ｒｈ）
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