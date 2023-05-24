【小米業績】小米毛利率創新高，全球智能手機出貨量３０４０萬台

《經濟通通訊社２４日專訊》小米集團（０１８１０）公布，集團截至今年３月３１日止三

個月，首季度，集團整體毛利率達到１９﹒５％，按年升２﹒２個百分點，創歷史新高，當中智

能手機業務毛利率為１１﹒２％，按年升１﹒３個百分點。

首季度集團整體費用為９４億元（人民幣．下同），按年降低６﹒４％。整體存貨金額為

４２６億元人民幣，按年下降２４﹒１％，為近９個季度以來的最低水位。



＊全球智能手機出貨量為３０４０萬台＊



集團智能手機業務收入為３５０億元，全球智能手機出貨量為３０４０萬台。根據

Ｃａｎａｌｙｓ數據，首季度集團全球智能手機出貨量排名保持第三，市佔率達到１１﹒３％。

今年第一季度，集團的ＩｏＴ與生活消費產品收入為１６８億元。集團持續對產品精耕細作

，首季度尤其智能大家電等產品收入，繼續實現按年高速增長。首季度，集團的ＩｏＴ與生活消

費產品毛利率達到１５﹒７％。

期內，集團互聯網服務收入為７０億元，廣告業務收入為４４億元，集團的遊戲業務收入按

年增長１６﹒３％至１３億元。



＊ＭＩＵＩ月活躍用戶數再創歷史新高＊



今年第一季度，集團的全球互聯網用戶規模持續擴大。集團在全球及中國內地的ＭＩＵＩ月

活躍用戶數再創歷史新高。２０２３年３月，全球ＭＩＵＩ月活躍用戶數達到５﹒９５億，按年

增長１２﹒４％。其中，中國內地ＭＩＵＩ月活躍用戶數達到１﹒４６億，按年增長７﹒８％。

小米高端產品實力明顯提升。據第三方數據，在中國大陸地區安卓智能手機４０００至

５０００元價位段，小米出貨量排名第一，市佔率提升至２４﹒１％；智能手機ＡＳＰ按年升超

過１８％，創單季度歷史新高。在中國大陸市場定價３０００元以上的高端智能手機，小米出貨

量佔比按年增長４﹒０個百分點。（ｂｎ）

