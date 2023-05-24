《小傳日記》被判抄襲遊戲賠錢，阿里唔服決定上訴！

《小傳日記》今日魚缸進一步轉弱，並且跌近萬九關。好多科技股都跌住收，當中阿里

（０９９８８）同網易（０９９９９）都曾經跌超過２巴仙。近日呢兩間公司惹上官非，其中一

方仲話會上訴！

話說阿里旗下靈犀互娛嘅遊戲《三國志．戰略版》被控抄襲網易旗下遊戲《率土之濱》，呢

單ｃａｓｅ有咗判決。廣州互聯網法院認為，《三國志．戰略版》係對《率土之濱》嘅改編，《

三國志．戰略版》要修改侵權內容，並且向網易賠償５０００萬人仔。至於網易要求判令《三國

志．戰略版》停運，就未獲法院支持。

《三國志．戰略版》運營團隊發出聲明，強調呢款遊戲係基於日本電子遊戲開發同發行商光

榮嘅《三國志》ＩＰ授權，由靈犀互娛自主研發並運營。團隊唔認同判決部分內容，講到明會提

出上訴。另一邊廂，《率土之濱》項目組都發表聲明，歡迎同行對呢款遊戲當中所表達嘅東方戰

爭魅力，「運用自己嘅獨特方式進行詮釋，發揚光大，而不單純複製」。

《三國志．戰略版》同《率土之濱》均係依家市場上比較受歡迎嘅策略類遊戲，前者喺

２０１９年上線，後者就早４年上線。營運《率土之濱》嘅杭州網易雷火科技有限公司前年３月

起訴《三國志．戰略版》涉及著作權侵權同不正當競爭糾紛，前年１０月同舊年６月先後舉行咗

３次公開審訊。如今法院已經有咗判決，但依家兩邊繼續各執一詞，呢單官司睇嚟無咁快完。如

果要係咁燒銀紙打官司，對阿里同網易嘅影響都幾大，股價近排又處於弱勢。有官非在身，想趁

低吸納嘅朋友要多加留意呀！請請！



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