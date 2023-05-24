恒指全日低收３１５點報１９１１５，信義光能升４％，龍湖跌８％

《經濟通通訊社２４日專訊》恒生指數全日收報１９１１５，跌３１５點或１﹒６２％，主

板成交９７９﹒６７億元。恒生中國企業指數報６４７８，跌１２５點或１﹒９％。恒生科技指

數報３７７５，跌７６點或１﹒９９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及中國

平安（０２３１８）；騰訊控股收報３３２﹒４元，跌３﹒２元或０﹒９５％，成交４５﹒１６

億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８１﹒０５元，跌１﹒９５元或２﹒３５％，成交３１﹒７億元；中

國平安收報５１﹒６元，跌１﹒４５元或２﹒７３％，成交２２﹒２億元。

信義光能（００９６８）升４﹒１９％，收報８﹒４５元，該股成交約４４８８萬股，涉資

３﹒７６億元，盤中高見８﹒５２元，最低見８﹒０７元；長江基建集團（０１０３８）升

２﹒３％，收報４２﹒２元；龍湖（００９６０）跌７﹒８８％，收報１６﹒１４元；聯想集團

（００９９２）跌７﹒６５％，收報７﹒２４元。

國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及中國平安。科指三大成交股份依次為

騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１３０﹒４元，跌２﹒４元或

１﹒８１％，成交２０﹒１９億元。（ｐｃ）

