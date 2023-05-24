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24/05/2023 16:11

恒指全日低收３１５點報１９１１５，信義光能升４％，龍湖跌８％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》恒生指數全日收報１９１１５，跌３１５點或１﹒６２％，主
板成交９７９﹒６７億元。恒生中國企業指數報６４７８，跌１２５點或１﹒９％。恒生科技指
數報３７７５，跌７６點或１﹒９９％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及中國
平安（０２３１８）；騰訊控股收報３３２﹒４元，跌３﹒２元或０﹒９５％，成交４５﹒１６
億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８１﹒０５元，跌１﹒９５元或２﹒３５％，成交３１﹒７億元；中
國平安收報５１﹒６元，跌１﹒４５元或２﹒７３％，成交２２﹒２億元。
　　信義光能（００９６８）升４﹒１９％，收報８﹒４５元，該股成交約４４８８萬股，涉資
３﹒７６億元，盤中高見８﹒５２元，最低見８﹒０７元；長江基建集團（０１０３８）升
２﹒３％，收報４２﹒２元；龍湖（００９６０）跌７﹒８８％，收報１６﹒１４元；聯想集團
（００９９２）跌７﹒６５％，收報７﹒２４元。
　　國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及中國平安。科指三大成交股份依次為
騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１３０﹒４元，跌２﹒４元或
１﹒８１％，成交２０﹒１９億元。（ｐｃ）

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