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24/05/2023 09:27

【聚焦人幣】人幣中間價貶２３４點報７﹒０５６０，刷近半年新低

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０５６０，
較上個交易日大跌２３４點子，兩連跌，刷自２０２２年１２月１日近半年新低，上個交易日報
７﹒０３２６。
　　官媒《證券日報》發布評論稱，在中國宏觀經濟大盤、國際收支大盤、外匯儲備大盤總體穩
固的情況下，人民幣匯率不會大起大落。文章並指出，中國外匯市場管理的措施手段立體而豐富
，且有應對人民幣匯率異常波動的經驗和措施。中國人民銀行、外匯局注重強化預期引導，必要
時會對順周期、單邊行為進行糾偏，遏制投機炒作。同時，就外匯市場自律組織而言，一方面積
極落實自律規範，一方面為企業提供匯率避險服務，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念
進行套期保值操作。這相當於給人民幣匯率波動安裝了護欄。文章並認為，近期外匯市場運行平
穩，人民幣匯率波動在正常範圍內。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　７﹒０５６０　＋２３４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒６００２　　－２９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０９２８　＋２１５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒９００６　　＋２１﹒８０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒７６２９　＋１７５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６６５０　－１２２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒４１０３　－１０９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒２３８８　＋１５３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒８２８６　　　＋２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２２６０　＋１７７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４８２　　＋１２﹒７０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒３６１０　－７５０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒７２１０　－１８１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８６﹒５５００　　－２３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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