【聚焦人幣】人幣中間價貶２３４點報７﹒０５６０，刷近半年新低

《經濟通通訊社２４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０５６０，

較上個交易日大跌２３４點子，兩連跌，刷自２０２２年１２月１日近半年新低，上個交易日報

７﹒０３２６。

官媒《證券日報》發布評論稱，在中國宏觀經濟大盤、國際收支大盤、外匯儲備大盤總體穩

固的情況下，人民幣匯率不會大起大落。文章並指出，中國外匯市場管理的措施手段立體而豐富

，且有應對人民幣匯率異常波動的經驗和措施。中國人民銀行、外匯局注重強化預期引導，必要

時會對順周期、單邊行為進行糾偏，遏制投機炒作。同時，就外匯市場自律組織而言，一方面積

極落實自律規範，一方面為企業提供匯率避險服務，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念

進行套期保值操作。這相當於給人民幣匯率波動安裝了護欄。文章並認為，近期外匯市場運行平

穩，人民幣匯率波動在正常範圍內。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ７﹒０５６０ ＋２３４﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒６００２ －２９﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０９２８ ＋２１５﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒９００６ ＋２１﹒８０

１英鎊╱人民幣 ８﹒７６２９ ＋１７５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６６５０ －１２２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒４１０３ －１０９﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒２３８８ ＋１５３﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒８２８６ ＋２﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２２６０ ＋１７７﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４８２ ＋１２﹒７０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒３６１０ －７５０﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒７２１０ －１８１﹒００

１人民幣╱韓元 １８６﹒５５００ －２３﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

