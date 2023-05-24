《鍾之日記》陰雨連連惹人愁，Ａ股港股齊穿底

《鍾之日記》５月２４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國政府債務上限談判仍未取得進展，外圍添波動，道指周二（２３日）收挫２３１點；標

普５００收跌４７點；納指收跌１６０點。白宮與國會領袖的債限談判仍處僵局，一些共和黨眾

議員更質疑，美國財長耶倫有關政府資金最早於６月１日用盡的說法只是虛張聲勢。華爾街市場

人士指：「一些政客公開考慮違約，這是一個壞跡象。」「談判各方已變得更加悲觀，意味著未

來幾天市場會出現更多動盪。」

港股向下，盤中「中特估」恒生指數收報１９１１５，跌３１５點或１﹒６２％，刷新兩個

月低位，主板成交９７９﹒６７億元。



＊股匯雙殺很難受，深成指創今年新低＊



中國資本市場連日上演「股匯雙殺」，人民幣中間價今日大跌２３４點子，刷自２０２２年

１２月１日近半年新低，Ａ股方面中特估概念繼續捱沽，儘管半導體板塊先跌後拉漲，但亦無補

於事，中特估午後愈踩愈深，尤其是作為權重板塊的金融股跌勢慘烈，導致滬綜指跌幅拉大至超

過１％，最終滬綜指於接近全日最低位收市，挫１﹒２８％收報３２０４﹒７５點，不僅接近穿

三千二，還創下今年１月１６日以來股價新低。

深市表現同樣差勁，深成指今日跌０﹒８４％，報１０９２０﹒３３點同於最低位收市，創

去年１２月１６日以來新低，創業板指則軟０﹒３６％。

恐慌情緒稍有拉動股市交投，兩市全日成交８１２７億元人民幣，按日增加６﹒１％，北上

資金循陸股通淨流出近４５億元，連續兩日淨流出近１２５億元人民幣。



＊官媒發聲緩頰，中特估續降溫＊



人民幣貶值持續，「中特估」概念亦繼續踏空行情，尤其是曾集體創新高的金融股跌幅驚人

。保險板塊方面，財險（０２３２８）挫２﹒９％，國壽（０２６２８）急跌２﹒８％，中國平

安（０２３１８）跌２﹒７％，太保（０２６０１）跌２﹒２％，新華保險（０１３３６）跌

２﹒１％，中再保（０１５０８）跌１﹒７％。四大行方面，建行（００９３９）走低２﹒６％

，工行（０１３９８）跌２﹒１％，中行（０３９８８）跌１﹒３％，農行（０１２８８）跌

０﹒７％。

「中特估」行情無以為繼更掉頭插水，官媒繼續為其解畫。《證券時報》刊文提出市場對「

中特估」有三個誤解：一是「中特估」等於把大型國有控股上市公司的估值拉起來，把「構建具

有中國特色的估值體系」完全功利化；二是認為「中特估」缺乏理論基礎和市場基礎；三是認為

「中特估」只強調中國市場和中國企業的獨有優勢，不考慮或者少考慮中國企業在全球市場的定

位，很可能與全球估值體系相悖。



＊萬達自救動作頻頻，內房心驚驚＊



昔日中國房地產龍頭萬達集團，儘管較同業早了數年甩賣資產換現金，但珠海萬達商管始終

未能來港上市，是集團財務狀況的一個定時炸彈。據外電引述知情人士透露，萬達集團已告知詢

問其償債計劃的投資者，公司將會考慮回購７月２３日到期的４億美元債券，萬達商管還告訴個

別投資者，公司在海外至少有４億美元未受限制的現金，海外還有一些現金被做了外保內貸。該

筆債券受消息刺激於盤間價值大漲。

萬達集團或亦在考慮資產分拆失敗後的Ｂ計劃。有外媒報道指，萬達集團考慮出售多達２０

個坐落在在江蘇、浙江和上海等富裕地區的購物中心，以改善流動性緊絀問題，潛在買家包括保

險公司和資產管理公司，萬達希望每座購物商場的估值能達到７億至８億元人民幣，其中一個在

上海的商場甚至估值可能高達１０億元人民幣。

究竟萬達會平穩著陸還是成為下一個恒大（０３３３３），可能很快見分曉，因為種種跡象

顯示萬達的財務狀況正在亮紅燈：萬達集團因旗下珠海萬達商業未能如期在香港上市，集團總計

１３億美元的三筆境外銀行貸款已觸發提前還款條件，幸得貸方豁免；集團本月起積極與多家主

要債權行開展磋商，申請對今年到期的境內貸款實施無還本續貸；另外媒內媒曾引述消息稱，萬

達集團將在６月前裁員約三成，以降低人力成本。

樓市弱復甦甚至回落，內地部分省市財政緊張，銀行流動性支援房企難持續，內房問題仍然

重重，市場分析遠遠未到買入抄底的時機。內房股今日再跌，龍湖（００９６０）瀉７﹒９％，

綠城（０３９００）跌６％，融創中國（０１９１８）跌５﹒６％，中國金茂（００８１７）跌

４﹒８％，雅居樂（０３３８３）跌４﹒７％，中海外（００６８８）走低３﹒４％，新城發展

（０１０３０）跌２﹒９％，保利置業集團（００１１９）跌２﹒７％，潤地（０１１０９）跌

２﹒４％。



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