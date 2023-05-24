【大國博弈】中國駐美大使謝鋒履新：為捍衛中國利益而來

《經濟通通訊社２４日專訊》有「美國通」之稱的中國新任駐美大使謝鋒於５月２３日下午

抵達紐約，轉赴華府履新。謝鋒在機場短暫受訪時表示，他的職責是捍衛中國利益、增進中美交

流合作，他並承認中美關係面臨嚴重困難和挑戰。

謝鋒２３日抵達紐約約翰甘迺迪國際機場，從機場搭專車前往華府。上車前，謝鋒對現場媒

體簡短表示，他是中國人民的代表，為了捍衛中國利益而來，這是他的神聖職責。他是中國人民

的使者，為了增進中美交流合作而來，這是他的重要使命。當前，中美關係遭遇嚴重困難，面臨

嚴峻挑戰，他既感到使命光榮，更感到責任重大。他和的同事們將迎難而上，擔當盡責，不辱使

命。

謝鋒又表示，上次在美國工作還是十三前。十三年來，世界發生了很大變化，美國也發生了

很大變化。在接下來的日子裏，他期待與美國各界人士廣泛接觸，近距離觀察和認識美國，同時

探討推進交流與合作。他也期待著與包括媒體在內的各界人士成為朋友，大家一起為中美關係思

與行、鼓與呼。



＊美智庫：謝鋒接任，防止中美關係螺旋式惡化＊



美國國務院發言人表示，美方歡迎謝鋒到來，期待與其及團隊合作，美國仍致力與中國保持

溝通管道，負責任地管理競爭。

自前任中國駐美大使秦剛升任中國外交部長後，駐美大使一職懸缺４個多月。謝鋒履新後，

或許有助與美國重拾交流。美國智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲問題專家葛來儀表示，中國決定

派謝鋒接任駐美大使，顯然也是防止雙方關係呈螺旋式惡化的努力之一。

現年５９歲的謝鋒英文流利，曾兩度派駐中國駐美使館，今年２月美軍擊落中國氣球後，正

是由他遞交中國對美國的正式譴責文。謝鋒過去與拜登政府交手時，使用了對抗性較強的語氣，

例如，２０２１年美國副國務卿舍曼訪中國天津時，謝鋒在會議上對舍曼提出一長串要求美國改

善的清單，並指責美國把中國虛構成一種敵人的形象。（ｊｔ）

