【內房困局】萬達商管安撫７月到期債券持有人，擬考慮斥資回購

《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述知情人士透露，萬達商管已告知詢問其償債計劃的

投資者，公司將會考慮回購７月２３日到期的４億美元債券，萬達商管還告訴個別投資者，公司

在海外至少有４億美元未受限制的現金，海外還有一些現金被做了外保內貸。該筆債券受消息刺

激於盤間大漲，今日午間跳升至每１美元買價７５美分之上。

大連萬達集團未有回應報道內容。（ｅｙ）



