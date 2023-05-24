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24/05/2023 14:38

【內房困局】華中、西南保交樓不及預期，券商憂本月地產竣工轉弱

　　《經濟通通訊社２４日專訊》房地產流動性困局持續，各地爛尾樓風險驟增。據內媒引述百
年建築網數據顯示，全國超過１１００個「保交樓」項目中，５月交付比例為３４％，較３月上
升１１個百分點，但從地區來看，「保交樓」項目交付情況出現嚴重分化，華東、華南兩地“保
交樓”交付情況相對較好，而華中、西南地區恢復情況不及預期。
　　數據顯示，廣東、廣西保交樓已交付佔比均上升至超過５０％，部分問題樓盤現由國有供應
單位繼續供貨，不過在華中、西南部分省市，保交樓進度不及預期，例如在相關支持政策較多的
省份河南，截至５月１８日只有１１％的「保交樓」項目可交付。
　　分析指，企業申請政府紓困資金流程較長是部分地區「保交樓」進度落後的主因，在西安、
重慶、武漢的部分房企只有寥寥幾個項目獲批紓困資金，而其他項目仍在等候政府資金救助，不
確定開工時間；另外供貨企業憂遭拖尾數，參與項目的積極性不高，項目復工但實際恢復進度不
如預期，這也是「保交樓」進度落後的原因。興業證券認為，從上述調研成果來看，保交樓項目
推進仍有較大阻力，關注５月地產竣工轉弱的可能性。（ｅｙ）

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