【ＦＯＣＵＳ】德桑蒂斯參選，馬斯克大贏家？

【ＦＯＣＵＳ】２０２４年揀「瞌睡喬」還是「狂人唐」？等等……隨著傳聞已久的佛羅里

達州州長德桑蒂斯（Ｒｏｎ ＤｅＳａｎｔｉｓ）終於決定去馬，共和黨內部或需先定奪，「

Ｍａｋｅ Ａｍｅｒｉｃａ Ｇｒｅａｔ Ａｇａｉｎ」和「Ｍａｋｅ Ａｍｅｒｉｃａ

Ｆｌｏｒｉｄａ」哪個更賣座。



＊首創Ｔｗｉｔｔｅｒ Ｓｐａｃｅｓ宣布參選＊



深陷「偽造商業記錄」訴訟的特朗普，周二（２３日）遭紐約州最高法院法官確定明年３月

２５日出庭應訊之際，他的重奪白宮之路再遭後院起火－－被視作共和黨明日之星的德桑蒂斯，

確定將於美東時間周三（２４日）傍晚６時正式宣布參選。一直以德桑蒂斯州長「造王者」自居

的特朗普，直斥ＤｅＳａｎｃｔｉｍｏｎｉｏｕｓ（?君子德）不忠誠。

儘管尚未正式登場，但德桑蒂斯選擇借億萬富翁馬斯克（Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ）的

Ｔｗｉｔｔｅｒ Ｓｐａｃｅｓ音頻直播平台宣布參選，已先聲奪人贏盡鎂光燈。跟堅拒重返

Ｔｗｉｔｔｅｒ（２０２１年１月遭移除帳號）的特朗普相比，德桑蒂斯早在去年底就獲馬斯克

「如果參選，就會投票給他」的明確支持。

稍後將擔任音頻直播主持的薩克斯（Ｄａｖｉｄ Ｓａｃｋｓ）同樣來頭不小，除了科技創

業家兼風險投資人（包括領導或投資Ｐａｙｐａｌ、Ｙａｍｍｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、

Ａｉｒｂｎｂ等）身份，更因指摘美國對烏克蘭軍援、贊成頓巴斯公投而備受爭議。



＊正統保守派州長大戰米奇老鼠＊



德桑蒂斯首秀選擇跟馬斯克、薩克斯合作不難理解，因為後二者雙雙抨擊「覺醒主義

（ｗｏｋｅｉｓｍ）」，而以正統保守派自居的德桑蒂斯，在所在的佛州更將此發揮到極緻。

其中最吸睛的當屬「州長大戰米奇」戲碼。去年３月，德桑蒂斯簽署《家長教育權利法案》

，劍指ＬＧＢＴＱ（多元性取向），引發該州最大僱主之一的迪士尼時任ＣＥＯ發聲反對；德桑

蒂斯還任命新董事會並簽署法案，取消迪士尼對奧蘭多地區主題公園未開發地區的控制權。就在

上周四（１８日），迪士尼宣布放棄投資８﹒６４億美元的佛州新園區計劃。

雙方不和已訴諸聯邦訴法院，迪士尼指控德桑蒂斯「將政府權力武器化」，德桑蒂斯任命的

新監督委員會就指控迪士尼試圖以「幕後交易」保留控制權。最新加入戰團的還有耐克，其首席

執行官Ｊｏｈｎ Ｄｏｎａｈｏｅ就指，企業需捍衛品牌不可或缺的價值觀，力挺迪士尼。



＊Ｍａｋｅ Ａｍｅｒｉｃａ Ｆｌｏｒｉｄａ爭議多＊



事件被特朗普嘲諷為，德桑蒂斯「陷入老鼠陷阱（ｇｅｔｓ ｃａｕｇｈｔ ｉｎ ｔｈｅ

ｍｏｕｓｅ ｔｒａｐ）」，但德桑蒂斯顯然深諳如何取悅共和黨選民。他在２月出版的自傳

《自由的勇氣（Ｔｈｅ Ｃｏｕｒａｇｅ ｔｏ Ｂｅ Ｆｒｅｅ）》中，將佛州稱為美國的藍

圖，直呼Ｍａｋｅ Ａｍｅｒｉｃａ Ｆｌｏｒｉｄａ－－禁止大多數懷孕１５周後的墮胎、允

許無證攜帶隱藏槍支、打擊非法移民、禁止對未成年人進行跨性別教育╱治療等、禁止中國公民

購買土地╱不動產╱關鍵基礎設施等。

另一邊廂，鑑於特朗普民調支持率仍大幅領先（５６﹒３％ ＶＳ １９﹒４％），德桑蒂

斯一邊對來自前總統的冷嘲謾駡採取溫和回應，另一邊強調自己一旦當選就可以「服務８年」，

暗示特朗普老邁，又強調自己２０２２年在佛州以２０個百分點勝出州長的壓倒性勝利。

儘管有「哈佛、耶魯、海軍、律師、州長」等眾多光環加持，但前有特朗普這個恐隨時爆料

的憤怒老頭，後有拜登笑言「佛羅里達藍圖」將助自己贏得連任，德桑蒂斯邁向白宮之路勢充滿

坎坷和花生，而最大贏家或許正是推特老闆馬斯克。

