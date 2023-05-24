《股海恒言－葉澤恒》內地汽車業持續復甦，行業前景可看好

《股海恒言》內地汽車業受惠政府支持新能源汽車銷售與生產，汽車銷量持續增加。此外，

內地汽車企業亦持續研究擴大汽車出口至海外市場，成效逐漸顯著，因此預料內地汽車行業前景

可以看好。



＊內地汽車銷量持續有改善，庫存警號下降＊



內地經濟持續復甦以及受去年低基數效應影響，推動內地汽車銷售持續增長。據汽車銷售統

計機構中國乘用車市場信息聯席會公布，今年４月份乘用車銷量達１６３萬輛，按年增

５５﹒５％，按月增２﹒５％。踏入今年５月首個星期，乘用車銷量整體繼續呈增長趨勢，其市

場零售達３７﹒５萬輛，同比增長６７％，環比增長４６％。當中，新能源汽車市場零售佔

９﹒９萬輛，同比增長１２８％，環比增長３８％。

除了零售汽車市場向好外，汽車業庫存警號亦有下降。據中國汽車流通協會發布４月份的「

中國汽車經銷商庫存預警指數調查」顯示，內地汽車經銷商庫存預警指數報６０﹒４％，按月下

降２個百分點，按年下降６個百分點。協會表示，由於內地城市推出春季車展，密集發布多款新

車並暫緩減價戰，有望提振消費者購置新車意欲，帶動內地汽車庫存下降，有利內地汽車業持續

復甦。



＊多個部門推動汽車業的消費及提供補貼＊



內地多個部門先後發表支持汽車消費的言論，繼今年４月中國工業和信息化部表示將研究出

台穩定汽車消費的相關政策，中國發展和改革委員會上周發表文章，指出將積極擴大內地有效需

求，支持新能源汽車等消費。同時，中國國務院總理李強於５月８日召開國務院常務會議，審議

通過進一步優化新能源汽車購買使用政策。另外，不少地方政府配合推動購置新能源汽車的補貼

措施，據《海南日報》引述三亞市科技工業信息化局的通知，對滿足條件的新能源汽車提供最多

１萬元人民幣補貼。



＊內地首季汽車出口成全球第一＊



除了本土汽車需求被看好外，內地汽車出口同樣獲看高一線。據統計內地汽車出口為主的中

國汽車工業協會公布，今年４月內地企業汽車出口達３７﹒６萬輛，按年增長１﹒７倍。今年首

四個月，內地企業汽車出口量達１３７萬輛，按年增長８９﹒２％。當中，新能源汽車出口佔

３４﹒８萬輛，按年增長１﹒７倍。另外有市場數據顯示，內地今年首季汽車出口量達１０７萬

輛，按年升５８﹒１％，成為全球汽車出口第一的國家。



＊總結＊



隨著內地經濟持續增長，帶動汽車需求持續增加及庫存下降，令汽車減價戰暫時放緩。為維

持汽車銷售增長，預料內地企業將優化汽車銷售措施，配合地方政府汽車購買補貼，同時預估出

口市場持續拓展下，內地汽車業前景可看高一線。



資料來源：中國乘用車市場信息聯席會、中國汽車流通協會、中國工業和信息化部、中華人民共

和國國家發展和改革委員會、中國國務院、海南日報、三亞市科技工業信息化局及中國汽車工業

協會

《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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