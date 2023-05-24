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24/05/2023 17:21

【香港要聞】薪酬趨勢調查委員會確認今年薪酬趨勢調查結果

　　《經濟通通訊社２４日專訊》薪酬趨勢調查委員會今日開會，確認今年薪酬趨勢調查結果，
維持上周公布的初步結果，即高層、中層、低層公務員分別２﹒８７％、４﹒６５％、４﹒５％

　　有份與委員會開會確認有關數字的高級公務員協會主席彭禮輝表示，協會對委員會釐定的淨
指標無異議，但認為近年公務員士氣不佳，而政府考慮公務員加薪的六大因素中，公務員士氣也
是其中一項，希望政府決定加薪幅度時，在薪酬趨勢淨指標的基礎上，考慮其他因素合理加薪。
　　華員會秘書長蔡冠龍則表示，公務員加薪向來會考慮一籃子因素，其中不止六大因素，還包
括應對特殊情況，例如應對社會重大危機等因素，過往也出現過加薪時考慮補足之前因經濟環境
差而凍薪的不足之數，他期望政府決定公務員加薪幅度時，一併考慮所有因素。
　　薪酬趨勢調查委員會主席李律仁稱，今年薪酬趨勢調查是按議定的調查方法，專業而客觀進
行。委員會會向政府提交報告書考慮。他說，按既定做法，行政長官會同行政會議在考慮調查所
得的薪酬趨勢指標和其他相關因素後，決定今年度公務員薪酬調整幅度。（ｃｌ）

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