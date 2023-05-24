《經濟通通訊社２４日專訊》市場擔心美國經濟疲軟會抑制對奢侈品的需求。周二（２３日
），ＬＶＭＨ股價在巴黎下跌５％，創下１年多以來最大跌幅。
受股價下跌影響，世界首富、ＬＶＭＨ集團行政總裁阿爾諾（Ｂｅｒｎａｒｄ
Ａｒｎａｕｌｔ）的財富在一天內蒸發了１１億美元。不過，根據彭博億萬富翁指數，即使
ＬＶＭＨ股票遭遇拋售，這名法國億萬富翁的淨資產仍然高達１９１６億美元。（ｒｃ）
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24/05/2023 10:59
【外圍經濟】ＬＶＭＨ股價暴跌，世界首富身家縮水１１０億美元
《經濟通通訊社２４日專訊》市場擔心美國經濟疲軟會抑制對奢侈品的需求。周二（２３日
），ＬＶＭＨ股價在巴黎下跌５％，創下１年多以來最大跌幅。
受股價下跌影響，世界首富、ＬＶＭＨ集團行政總裁阿爾諾（Ｂｅｒｎａｒｄ
Ａｒｎａｕｌｔ）的財富在一天內蒸發了１１億美元。不過，根據彭博億萬富翁指數，即使
ＬＶＭＨ股票遭遇拋售，這名法國億萬富翁的淨資產仍然高達１９１６億美元。（ｒｃ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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