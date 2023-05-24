【外圍經濟】ＬＶＭＨ股價暴跌，世界首富身家縮水１１０億美元

《經濟通通訊社２４日專訊》市場擔心美國經濟疲軟會抑制對奢侈品的需求。周二（２３日

），ＬＶＭＨ股價在巴黎下跌５％，創下１年多以來最大跌幅。

受股價下跌影響，世界首富、ＬＶＭＨ集團行政總裁阿爾諾（Ｂｅｒｎａｒｄ

Ａｒｎａｕｌｔ）的財富在一天內蒸發了１１億美元。不過，根據彭博億萬富翁指數，即使

ＬＶＭＨ股票遭遇拋售，這名法國億萬富翁的淨資產仍然高達１９１６億美元。（ｒｃ）

