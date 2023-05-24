蔚來（０９８６６）今天內地舉辦全新ＥＳ６發布會

《經濟通通訊社２４日專訊》蔚來－ＳＷ（０９８６６）公布，預計將於今日於中國舉辦全

新ＥＳ６發布會。

該集團指，全新ＥＳ６發布會將於美國東部時間本月２４日上午７時正即香港時間今日下午

７時正開始，並將於包括ｎｉｏ﹒ｃｎ以及ｎｉｏ Ａｐｐ等多個平台上以普通話進行直播。該

集團目前產品組合中的ＥＳ６為５座全場景智能電動ＳＵＶ。（ｗｈ）

