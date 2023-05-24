【企業盈警】創業集團（２２２１）料全年盈轉虧最少１８００萬元

《經濟通通訊社２４日專訊》創業集團（０２２２１）公布，預期截至３月３１日止年度虧

損不少於１８００萬元，去年度溢利５５０萬元。

該集團指，由盈轉虧主因項目１期的工程完成後，宣城項目的工程溢利減少至約６６８萬元

，以及於去年度，一次性確認出售太原項目的收益約１４２０萬元。（ｗｈ）

