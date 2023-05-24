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24/05/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入５０﹒５３億元，買盈富沽建行

　　《經濟通通訊社２４日專訊》昨日（２３日）恒指高開３５點，報１９７１３點。最高升
９０點報１９７６９點，最低跌３１４點報１９３６３點。恒指收報１９４３１點，跌２４６點
或１﹒２５％。
　　北水全日淨流入５０﹒５３億元，上日淨流出２１﹒６２億元。北水淨買入最多的個股依次
是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、快手（０１０２４）；淨賣出最多
的依次是建設銀行（００９３９）、中芯國際（００９８１）、中國海洋石油（００８８３）。
　　主板成交８６３﹒８億元減少８﹒１％。其中港股通成交２３９﹒３億元，佔總成交
２７﹒７％。
　　盈富基金跌１﹒２１％報１９﹒６元，北水淨買入２１億元；恒生中國企業跌１﹒５４％報
６６﹒５８元，北水淨買入１０億元；快手升３﹒０８％報５５﹒１５元，北水淨買入２﹒９億
元。
　　建設銀行跌１﹒１２％報５﹒３元，北水淨賣出３﹒６億元；中芯國際跌６﹒４１％報
１９﹒７元，北水淨賣出１﹒２億元；中國海洋石油跌０﹒７８％報１２﹒８元，北水淨賣出
３６００萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　２０﹒９９
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　９﹒９７
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒９４
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒２８
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　１﹒９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－３﹒６０
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　－１﹒２３
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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