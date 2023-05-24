【北水炒Ｄ乜】淨流入５０﹒５３億元，買盈富沽建行

《經濟通通訊社２４日專訊》昨日（２３日）恒指高開３５點，報１９７１３點。最高升
９０點報１９７６９點，最低跌３１４點報１９３６３點。恒指收報１９４３１點，跌２４６點
或１﹒２５％。
北水全日淨流入５０﹒５３億元，上日淨流出２１﹒６２億元。北水淨買入最多的個股依次
是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、快手（０１０２４）；淨賣出最多
的依次是建設銀行（００９３９）、中芯國際（００９８１）、中國海洋石油（００８８３）。
主板成交８６３﹒８億元減少８﹒１％。其中港股通成交２３９﹒３億元，佔總成交
２７﹒７％。
盈富基金跌１﹒２１％報１９﹒６元，北水淨買入２１億元；恒生中國企業跌１﹒５４％報
６６﹒５８元，北水淨買入１０億元；快手升３﹒０８％報５５﹒１５元，北水淨買入２﹒９億
元。
建設銀行跌１﹒１２％報５﹒３元，北水淨賣出３﹒６億元；中芯國際跌６﹒４１％報
１９﹒７元，北水淨賣出１﹒２億元；中國海洋石油跌０﹒７８％報１２﹒８元，北水淨賣出
３６００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） ２０﹒９９
恒生中國企業 （０２８２８） ９﹒９７
快手 （０１０２４） ２﹒９４
美團 （０３６９０） ２﹒２８
騰訊控股 （００７００） １﹒９２
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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建設銀行 （００９３９） －３﹒６０
中芯國際 （００９８１） －１﹒２３
中國海洋石油 （００８８３） －０﹒３６
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